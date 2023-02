Normalerweise trennen die Mode- und die Gamingbranche Welten. Doch auf der Fashion-Week im italienischen Mailand spielte auch das Actiongame "Diablo" eine Rolle. Paris, Mailand, New York oder London: Jedes Jahr ziehen die Fashion-Weeks in den großen Metropolen der Welt Modefans in ihren Bann. Dabei wird auf den Laufstegen oft Kleidung präsentiert, die so extravagant ist, dass sie der Durchschnittsbürger wohl niemals tragen würde - falls er sie sich überhaupt leisten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...