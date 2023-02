Ein Patentpool kann eine bedeutende Rolle in der Akzeptanz von Open-RAN-Technologie spielen, so ein unlängst von Professor Josh Lerner von der Harvard Business School und Bella Private Markets veröffentlichter Bericht.

Der Bericht mit dem Titel "Accelerating innovation in connectivity: The case for an Open RAN patent pool" ist hier abrufbar. Er wurde im Auftrag von Alium erstellt, einem Joint-Venture von MPEG LA und Unified Patents. Alium startete die Lizenz für das Open RAN Patent Portfolio im vergangenen Jahr. Siehe https://www.alium-llc.com/blog/alium-introduces-open-ran-patent-portfolio-license

"Patentpools haben in der Vergangenheit eine erfolgskritische Rolle bei der Unterstützung von Innovation gespielt, indem sie die mit geistigem Eigentum verbundenen Risiken reduzieren und Investitionen in neue Technologien fördern. Eine derartige Technologie ist das Funkzugangsnetz Open-RAN, ein wesentlicher Bestandteil der Erschließung einer breiten Akzeptanz von 5G", erklärte Prof. Lerner. "Das Alium-Pool ist ein Versuch, die Annahme von Open-RAN zu beschleunigen und seine zahlreichen potenziellen Vorteile zu verwirklichen."

"Wir wissen die Arbeit von Josh Lerner und Bella Private Markets sehr zu schätzen, mit der sie die Rolle des Patentpools bei der Akzeptanz von Open-RAN-Technologie verdeutlichen", sagte Craig Thompson, Licencing Executive bei Alium. "Einerseits besitzt Open-RAN das Potenzial, den Markt für Mobilfunktelekommunikation umzugestalten, indem die Anbietervielfalt erhöht, Kosten und Energieverbrauch gesenkt und eine breitere Akzeptanz von 5G erleichtert werden, während Betreiber eine größere Kontrolle über ihre Netzwerke erhalten. Andererseits verlässt es sich auf eine überlaufene und komplexe Patentlandschaft mit wenig bis gar keinen Informationen über Lizenz-Benchmarking. Und hier tritt das Alium Patent Pool hervor. Nach unseren Erfahrungen sind wir davon überzeugt, dass das Open RAN Patent Pool von Alium den Lizenzgebührenstapel reduzieren, Wartezeiten verkürzen und das Risiko teurer Gerichtsverfahren senken wird. Damit wird es Implementierern von Open-RAN Milliarden Dollar an Kosten sparen, während künftiges Umsatzwachstum, Rentabilität und neue Diensteinsätze beschleunigt werden."

Das Ziel von Alium besteht darin, allen Interessenten unter denselben Bedingungen unter einer einzigen Lizenz weltweiten Zugang zu möglichst vielen Patenten zu verschaffen, die für Open-RAN unerlässlich sind. Alium begrüßt die Teilnahme aller Parteien mit mindestens einem Patent, das für den Open-RAN-Standard unverzichtbar ist. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.alium-llc.com/licensors.

Bella Private Markets konzentriert sich ausschließlich auf die Bereitstellung von Lösungen für die Herausforderungen in der Privatkapitalbranche. Unter Leitung von Harvard Business School Professor Dr. Josh Lerner kombiniert Bella strenge akademische Ansätze mit praktischer Branchenerfahrung, um umsetzbare Erkenntnisse für seine Kunden bereitzustellen. Bella konzentriert sich auf komplexe, maßgeschneiderte Projekte, die eine gründliche Analyse erfordern, gleichgültig, ob quantitativ oder qualitativ, um seinen Kunden zu helfen, die Leistungen zu steigern, den Betrieb zu optimieren und gewinnträchtige Strategien für die Zukunft umzusetzen.

Alium, ein Joint-Venture von MPEG LA und Unified Patents, unterstützt Open-RAN mit dem ersten Patentpool für die Telekommunikationsinfrastruktur. Open-RAN bietet Netzwerkbetreibern größere Kontrolle und Flexibilität beim Einsatz von 4G- und 5G-Netzwerken der nächsten Generation, und das Alium-Patentpool bietet eine Komplettlösung für die Unwägbarkeiten und Risiken, die dadurch entstehen, dass sich bis zu Zehntausende von Patenten im Besitz von zahlreichen Patentinhabern befinden. Diese Patente decken die 3GPP-standardisierten Funktionen der niedrigeren physischen Ebene ab, die von Funkeinheiten ausgeführt werden, die die 7-2x-Basisband-Architekturaufspaltung der O-RAN Alliance anwenden.

