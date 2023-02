Die Nordex SE zieht neuen Auftrag über 80 MW in Litauen an Land: Auftraggeber ist Enefit Green AS, ein führender Produzent erneuerbarer Energien im Baltikum, für den der Windturbinenbauer für den Windpark Kelme I in Litauen 14 Anlagen des Typs N163/5.X liefern soll. Der Auftrag umfasst darüber hinaus einen Premium Service-Vertrag zur Wartung und Instandhaltung der Anlagen mit einer Laufzeit von 32 ...

