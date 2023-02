Das neue exklusive Protokoll für Dior Spas

Dior Beauty meldet eine Partnerschaft mit The BeautyHealth Company (NASDAQ:SKIN), dem Unternehmen hinter der Flaggschiffmarke Hydrafacial, um ein individuelles Erlebnis unter dem Thema Dior powered by Hydrafacial zu entwickeln, das ab April 2023 exklusiv in Dior Spas erhältlich sein wird.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230224005343/de/

Dior Powered By Hydrafacial (Photo: Business Wire)

Für das Erlebnis Dior powered by Hydrafacial wird erstmals ein gemeinsam von Hydrafacial und Dior entwickeltes individuelles Protokoll sowie ein Booster unter einem Co-Branding, der das Beste der Dior-Hautpflege mit der Hydrafacial-Technologie verbindet, verwendet.

Die innovative, 90-minütige Behandlung ist auf das ultimative Wellness- und Luxuserlebnis ausgerichtet. Sie beginnt mit einer gründlichen Reinigung und einem Peeling des Gesichts mit der Dior Floral Peeling Lotion, die durch das Hydrafacial-Handstück und die patentierte Vortex-Technologie aufgetragen wird. Damit ist die Haut perfekt für eine weitere ganzheitliche Behandlung vorbereitet, bei der mit fachkundigen Gesten von Dior Spa auf die Hautbedürfnisse der Kunden eingegangen wird.

"Wir freuen uns über die Partnerschaft mit der Kultmarke Dior, um dieses außergewöhnliche Behandlungserlebnis in den Dior Spas auf der ganzen Welt anbieten zu können", sagte Andrew Stanleick, President und Chief Executive Officer von BeautyHealth. "Das Erlebnis Dior Powered by Hydrafacial zeigt auf perfekte Weise, dass wir uns dem Angebot kategorieschaffender Protokolle und der Bildung von Partnerschaften mit den Besten in der Schönheits- und Hautpflege verschrieben haben."

"Diese Partnerschaft mit Hydrafacial ist Teil unseres Engagements, Behandlungsprotokolle mit dem ultimativen Ziel zu entwickeln, die Haut zu verjüngen, um den Zeichen der Hautalterung entgegenzuwirken. Diese Behandlung wurde entwickelt, um das Hydrafacial-Erlebnis zu nutzen und seine Wirksamkeit mit der Kraft der Dior Floral Peeling Lotion zu verstärken. Für diese wird ein Wirkstoff der neuen Generation mit PHA (Polyhydroxysäuren) und Niacinamid verwendet, die eine wesentliche Rolle bei der Qualität des Hautbildes spielen. Die Haut ist dann für die von Dior Spa entwickelten ganzheitlichen Behandlungen, die während eines Moments tiefen Wohlbefindens spektakuläre und sichtbare Hautergebnisse erzeugen, perfekt aufnahmebereit", sagte Virginie Couturaud, Scientific Communication Director bei Parfums Christian Dior.

Das Erlebnis Dior powered by Hydrafacial wird ab April 2023 exklusiv in den Dior Spas verfügbar sein.

Über The Beauty Health Company

The Beauty Health Company (NASDAQ: SKIN) ist ein weltweites, kategorieschaffendes Unternehmen, das Schönheits- und Gesundheitserlebnisse anbietet, die den Verbrauchern helfen, ihre Beziehung zu ihrer Haut, ihrem Körper und ihrem Selbstbewusstsein neu zu definieren. Unsere Flaggschiffmarke, Hydrafacial, verwendet ein patentiertes Vortex-Fusionssystem, um die Haut mit proprietären Lösungen und Seren zu reinigen, zu extrahieren und mit Feuchtigkeit zu versorgen, und hat damit die Kategorie der Hydradermabrasion geschaffen. Hydrafacial ermöglicht ein nichtinvasives und zugängliches Hautpflegeerlebnis. Gemeinsam mit unserer starken Gemeinschaft von Ästhetikern, Verbrauchern und Partnern entwickeln wir individuelle Hautpflegelösungen für alle Altersgruppen, Geschlechter, Hautfarben und Hauttypen. Hydrafacial ist in mehr als 90 Ländern erhältlich und verfügt über eine installierte Basis von fast 23.000 Behandlungssystemen, die den Kunden jedes Jahr Millionen von Behandlungserlebnissen bieten. Finden Sie Hydrafacial in Ihrer Nähe unter https://hydrafacial.com/find-a-provider/. Weitere Informationen finden Sie unter www.beautyhealth.com.

@DIORBEAUTY

@DIOR

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230224005343/de/

Contacts:

Hydrafacial Medien: Marina Maher Communications Hydrafacial@hellommc.com

Hydrafacial Investoren: The One Nine Three Group BeautyHealthIR@the193.com