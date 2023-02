Die Analysten von Raiffeisen Research schreiben in einer Kurzmitteilung zu den heute präsentierten Zahlen der Erste Group: "Die Erste Group hat im Q4 dank niedrigerer Risikokosten und leicht besserer Erträge die Erwartungen übertroffen. Die Prognose für 2023 wurde bestätigt, das Management signalisiert aber Spielraum für NII-Prognoseerhöhung im Jahr 2023. Die Risikokostenprognose für 2023e von bis zu 35 Basispunkten geht davon aus, dass 20% des derzeitigen Bestands an Overlays (900 Mio. EUR) verwendet werden. Obwohl der geplante Aktienrückkauf unseres Erachtens nicht allzu viel Spielraum für groß angelegte Fusionen und Übernahmen lässt, rechnet das Management mittelfristig mit einer weiteren Konsolidierung in CEE, wobei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...