Berlin (ots) -Künftig werden auf der Videoplattform YouTube besonders zuverlässige Gesundheitsinformationen gekennzeichnet. Die Stiftung Gesundheitswissen ist mit ihrem umfangreichen, evidenzbasierten Angebot bereits zum Start offizieller Partner des YouTube Health-Programms in Deutschland.Wie lege ich die Manschette des Blutdruckgeräts richtig an und wie sieht es aus, wenn das Herz arbeitet? Viele Gesundheitsfragen und medizinische Zusammenhänge lassen sich mit einem Video anschaulicher erklären als mit viel Text. Dass Filme gut ankommen und viele Menschen diese bei der Suche nach Gesundheitsinformationen nutzen, zeigen auch die Daten von HINTS-Germany, einer Trendstudie der Stiftung Gesundheitswissen und des Hanover Centre for Health Communication. Vor allem Videoplattformen wie YouTube werden von rund der Hälfte der Befragten (49,2%) im gesundheitlichen Kontext genutzt. Allein 22,7 Prozent der Befragten sehen sich Tutorials, also Video-Anleitungen, an. Durch die Vielzahl von Anbietern und Informationen ist es aber nicht immer leicht, die Qualität der Inhalte zu beurteilen. Mitunter erweist man sich und seiner Gesundheit dann keine guten Dienste.In Zukunft werden die Inhalte der Stiftung Gesundheitswissen als besonders verlässliche Quelle auf der Plattform YouTube zu finden sein. Die Stiftung ist damit Teil des neuen Programms YouTube Health, das heute offiziell in Deutschland startet. YouTube will seine Nutzer künftig dabei unterstützen, die Qualität von Videos mit Gesundheitsbezug besser einschätzen zu können. Ein Label zeigt den Nutzerinnen und Nutzern, welche Inhalte aus vertrauenswürdigen Quellen stammen. Die Bewertung der Anbieter erfolgt anhand eines Kriterienkatalogs für qualitativ hochwertige Gesundheitsinformationen."Soziale Plattformen wie YouTube haben eine immer größere Bedeutung bei der Suche nach Gesundheitsinformationen im Netz", erklärt PD Dr. Ralf Suhr, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Gesundheitswissen. Auf der Suche nach Informationen zu Gesundheitsfragen erhält man allerdings sehr viele Treffer. Doch was davon stimmt? "Eine gute Gesundheit fußt auf guten Entscheidungen", betont Suhr. "Umso wichtiger ist es, dass die Menschen bei ihrer Suche auch verlässliche Informationen finden," so Suhr. "Mit derzeit mehr als 300 wissenschaftlich fundierten Videos zu verschiedenen gesundheitlichen Themen freuen wir uns, Teil des Programms von YouTube Health zu sein." Die Stiftung hatte bereits frühzeitig begonnen, neben einem Angebot an seriösen Gesundheitsinformationen auch auf das unterschiedliche Rezeptionsverhalten der Menschen einzugehen und passende Zugänge zu schaffen. Durch ihren multimedialen Ansatz setzt die Stiftung Gesundheitswissen bereits seit 2015 in der Vermittlung von Gesundheitswissen auch auf Videoformate. Erklärende Animationsfilme aber auch Experten- oder Betroffenenfilme ermöglichen einen Wissenstransfer abseits der reinen textlichen Vermittlung von Gesundheitsfragen.Geprüfte Inhalte und bessere SichtbarkeitDie Beurteilung der Inhalte im Rahmen des YouTube Health-Programms erfolgt nach speziellen Kriterien: Diese wurden von der National Academy of Medicine (NAM), entwickelt und anschließend von der Weltgesundheitsorganisation validiert. Die Inhalte der Stiftung Gesundheitswissen haben diese Prüfung durchlaufen und haben alle Kriterien uneingeschränkt erfüllt. Künftig werden diese, verlässlichen Videos in den Suchergebnissen mit gesundheitsbezogenen Themen von YouTube für Nutzerinnen und Nutzern hervorgehoben.Der YouTube-Kanal der Stiftung Gesundheitswissen:Wie komme ich gesund durch die Erkältungszeit oder Ist Superfood wirklich so super? Mit den Videos der Stiftung Gesundheitswissen gibt es die Antworten. Derzeit stehen bereits über 300 erklärende Animationsfilme aber auch Experten- oder Betroffenenfilme zur Verfügung.- Hier geht es direkt zum YouTube Kanal der Stiftung Gesundheitswissen.Kontakt für Presseanfragen:Una GroßmannLeiterin Kommunikationuna.grossmann@stiftung-gesundheitswissen.deT +49 30 4195492-20F +49 30 4195492-99Katharina CalhounReferentin PR und Marketingkatharina.calhoun@stiftung-gesundheitswissen.deT +49 30 4195492-22F +49 30 4195492-99Original-Content von: Stiftung Gesundheitswissen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130275/5452041