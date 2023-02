DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Südkorea bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Tag der Unabhängigkeitsbewegung" geschlossen.

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:04 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 3.998,25 +0,3% +3,6% E-Mini-Future Nasdaq-100 12.121,25 +0,3% +10,0% Euro-Stoxx-50 4.258,53 +0,2% +12,3% Stoxx-50 3.913,56 -0,1% +7,2% DAX 15.398,60 +0,1% +10,6% FTSE 7.898,38 -0,5% +6,5% CAC 7.301,75 +0,1% +12,8% Nikkei-225 27.445,56 +0,1% +5,2% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 132,67 -0,89

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 76,89 75,68 +1,6% +1,21 -4,5% Brent/ICE 83,48 82,45 +1,2% +1,03 -2,6% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 0,00 47,30 -100,0% -47,30 -36,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.808,98 1.812,75 -0,2% -3,77 -0,8% Silber (Spot) 20,56 20,63 -0,3% -0,07 -14,2% Platin (Spot) 943,70 942,93 +0,1% +0,78 -11,6% Kupfer-Future 4,04 4,01 +0,8% +0,03 +6,0%

Die Ölpreise legen zu. Die Preise für die Sorten Brent und WTI steigen um bis zu 1,6 Prozent. Stützend wirke die Hoffnung auf eine höhere Nachfrage aus China nach der Wiedereröffnung des Landes, heißt es.

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach der leichten Erholungsbewegung zu Wochenanfang dürfte die Wall Street am Dienstag wenig verändert in den Handel starten. An den Börsen hält sich weiter die Sorge vor einer länger anhaltenden straffen Zinspolitik der Notenbanken angesichts weiter hoher Teuerungsraten. So zeigen aktuelle Daten aus Frankreich und Spanien, dass die Verbraucherpreise dort stärker als erwartet gestiegen sind. Auch die am vergangenen Freitag veröffentlichten US-Preisdaten waren höher als erwartet ausgefallen. Unter den Einzelwerten legen Zoom Video Communications vorbörslich um 6,5 Prozent zu. Der Betreiber einer Video-Kommunikationsplattform hatte mit dem Umsatz im vierten Quartal und dem Ausblick positiv überrascht.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

14:00 DE/Flatexdegiro AG, PG zu Jahresergebnis

17:40 DE/Alstria Office Reit-AG, Jahresergebnis

18:10 DE/Patrizia SE, Jahresergebnis

22:15 US/HP Inc, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Februar PROGNOSE: 45,0 zuvor: 44,3 16:00 Index des Verbrauchervertrauens Februar PROGNOSE: 108,5 zuvor: 107,1 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die europäischen Aktienmärkte notieren am Dienstagmittag kaum verändert. Wie in den letzten Tagen immer wieder zu beobachten, werden Rücksetzer am Aktienmarkt gekauft. Die Unternehmen aus der Eurozone sind aktuell auch bei ausländischen Investoren auf Grund ihrer Bewertung beliebt. Unter den Sektoren stellen die Banken mit einem Plus von 1,7 Prozent den Gewinner, profitieren sie doch von den aktuell steigenden Zinsen. Erste Euro-Inflationsdaten aus Frankreich und aus Spanien schickten derweil die Anleihen gen Süden, für die Zinsen ging es weiter nach oben. Für Bayer geht es nach Geschäftszahlen um 4,1 Prozent nach unten. Wie Jefferies anmerkt, hat sich der Pharmabereich schwächer als erwartet entwickelt. Nach Geschäftszahlen brechen Ocado um 5,7 Prozent ein. Trotz hoher Innovationskraft sei das Geschäftsmodell offenbar nicht in der Lage, eine positive Rendite zu generieren, urteilt Shore Capital. Casino geben 5 Prozent nach. Die Analysten von Bryan Garnier sind nicht zufrieden mit dem zweistelligen Volumenprozentrückgang im vierten Quartals in Frankreich. Auf vergleichbarer Basis sei es gerade einmal 0,1 Prozent nach oben gegangen. Dies liege deutlich unter den Erwartungen. Die Viertquartalszahlen von PVA Tepla (+11%) sind nach Einschätzung von Jefferies "sehr stark" ausgefallen. Auch der Ausblick überzeuge. Auch Flatexdegiro (+6,9%) hat gute Geschäftszahlen für das vierte Quartal vorgelegt. Diese sind laut der Deutschen Bank sowohl beim Umsatz wie auch bei der bereinigten EBITDA-Marge besser als erwartet ausgefallen. Für Aixtron geht es um mehr als 10 Prozent nach oben. Das Wachstum habe wie erhofft in allen Bereichen kräftig zugelegt, die hauseigenen Ziele für 2022 seien erreicht worden, heißt es. Gut kommen die Geschäftszahlen von Baywa (+4,0) im Handel an. Sowohl Umsatz als auch Gewinn (EBIT) hätten die Erwartungen noch leicht übertroffen. Lediglich die Dividende liege einen Tick unter Erwartung.

DEVISEN

zuletzt +/- % Di, 8:17 Uhr Mo, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,0609 +0,0% 1,0587 1,0594 -0,9% EUR/JPY 145,12 +0,4% 144,38 144,32 +3,4% EUR/CHF 0,9953 -0,2% 0,9931 0,9934 +0,6% EUR/GBP 0,8775 -0,2% 0,8793 0,8809 -0,9% USD/JPY 136,81 +0,4% 136,38 136,23 +4,3% GBP/USD 1,2090 +0,2% 1,2041 1,2026 -0,1% USD/CNH (Offshore) 6,9576 -0,0% 6,9611 6,9663 +0,4% Bitcoin BTC/USD 23.400,96 -0,3% 23.389,19 23.327,80 +41,0%

Der Euro notiert aktuell wenig verändert bei 1,0609 Dollar, nachdem er zunächst mit den höher als erwartet ausgefallenen Inflationsdaten aus Frankreich und Spanien etwas zugelegt hatte. Das Tageshoch liegt bei 1,0626 Dollar.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Überwiegend leicht im Plus haben die Börsen in Ostasien und Australien am Dienstag nach positiven Vorgaben aus den USA geschlossen. Vor dem mit Spannung erwarteten chinesischen Einkaufsmanagerindex am Mittwoch agierten die Anleger allerdings zurückhaltend. Neue Konjunkturdaten aus Japan zeigten Licht und Schatten: Während der Einzelhandelsumsatz im Januar auf Jahressicht kräftig stieg, schrumpfte die Industrieproduktion verglichen zum Vormonat stärker als angenommen. In Seoul verbesserte sich der Kurs des Batterieherstellers L&F um 8,9 Prozent, nachdem das Unternehmen einen Auftrag im Volumen von 2,91 Milliarden US-Dollar von Tesla erhalten hatte. An den chinesischen Börsen fielen Telekomaktien mit überdurchschnittlichen Kursgewinnen auf. Hier sorgte laut Händlern der von der Regierung in Peking jüngst vorgestellte Digitalisierungsplan für Fantasie. In Hongkong ging es mit ZTE im späten Handel um 5,8 Prozent aufwärts, China Unicom verbesserten sich um 5, China Mobile um 2,2 und China Telecom um 4,2 Prozent. In Schanghai sprang die Aktie des Telekomausrüsters Nanjing Huamai Technology um 10 Prozent nach oben. In Tokio waren Aktien des Elektroniksektors gesucht, die von der jüngsten Schwäche des Yen profitierten, außerdem Immobilientitel. Hier seien die zuletzt dominierenden Sorgen vor höheren Marktzinsen etwas abgeebbt, hieß es.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt präsentieren sich am Dienstag wenig verändert. Die Abwärtsrisiken dürften aber überwiegen - angesichts der Unsicherheiten zum Zinsausblick: während die Forwards den EZB-Zinsgipfel auf Oktober verschoben haben, wie die Commerzbank anmerkt, preisen sie nun auch eine fast 50-prozentige Chance ein, dass die EZB den Einlagesatz bis dahin auf oder sogar über 4 Prozent anheben wird. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen steigt derweil auf 2,64 Prozent und damit das höchste Niveau seit 2011. Die Anleger setzen auf eine anhaltend restriktive Geldpolitik der Notenbanken.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

BAYER

ist im vergangenen Jahr wie erwartet profitabel gewachsen, rechnet für das laufende Jahr aber mit schlechteren Aussichten. 2023 dürfte der Umsatz nur noch leicht steigen, beim bereinigten operativen Ergebnis wird ein Rückgang erwartet. Der Grund: Die Preise für den wichtigen Unkrautvernichter Glyphosat und einzelne Medikamente, allen voran der Blutverdünner Xarelto, werden sinken.

AIXTRON

hat im vergangenen Jahr eine solide Nachfrage nach Anlagen für die Halbleiterindustrie verzeichnet. Umsatz, Auftragseingang und Gewinn legten trotz eines schwächeren Schlussquartals zu, wobei die Markterwartungen teilweise verfehlt wurden. Im laufenden Jahr erwartet das im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen dank einer anziehenden Nachfrage ein zweistelliges Umsatzwachstum und eine höhere Marge. Die Aktionäre sollen für 2022 eine Dividende von 0,31 Euro erhalten, ein Cent mehr als im Vorjahr.

BAYWA

hat im vergangenen Jahr von einer hohen Nachfrage profitiert. Umsatz und Ergebnis stiegen auf Rekordniveaus. Die Dividende soll auf 1,10 Euro von 1,05 steigen, zusätzlich will der SDAX-Konzern anlässlich des 100-jährigen Bestehens eine Sonderdividende von 10 Cent ausschütten.

DZ BANK

hat im vergangenen Jahr vor allem vor dem Hintergrund der schwächeren Kapitalmarktentwicklung sowie wegen höherer Kosten und Rückstellungen deutlich weniger verdient als im Vorjahr. Das Ergebnis lag aber höher als zuletzt erwartet. Im laufenden Jahr erwartet das Zentralinstitut der Volks- und Raiffeisenbanken keine großen Sprünge.

MUTARES

prüft die vorzeitige Ablösung ihrer bestehenden Anleihe 2020/2024. Die Münchener Mutares SE erwägt, die bestehende vorrangig besicherte Anleihe mit einem Volumen von 80 Millionen Euro durch das Begeben einer neuen Anleihe von bis zu 125 Millionen Euro abzulösen. Der Nettoerlös soll auch für die Finanzierung weiterer Unternehmensakquisitionen verwendet werden.

NORDEX

hat einen Auftrag aus Litauen über 80 Megawatt an Land gezogen. Das Unternehmen liefert für einen Windpark 14 Anlagen. Der Auftrag von Enefit Green umfasst darüber hinaus einen Premium Service-Vertrag zur Wartung und Instandhaltung der Anlagen mit einer Laufzeit von 32 Jahren.

SCOUT24

hat im vergangenen Jahr von einem Anstieg zahlender Kunden profitiert. Die im MDAX notierte Betreiberin der Plattform Immoscout24 steigerte Umsatz und operativen Gewinn wie erwartet deutlich, musste aber bei der Marge leichte Abstriche machen. Im laufenden Geschäftsjahr werden zweistellige Wachstumsraten bei Umsatz und EBITDA abgestrebt. Scout24 sprach von einem "vorsichtig optimistischen" Ausblick.

VOLTABOX

hat im abgelaufenen Jahr weniger umgesetzt, aberch den operativen Verlust reduziert. Im laufenden Jahr peilt der Paderborner Hersteller von Batteriesystemen für Maschinen und Busse, hinter dem seit Anfang Februar ein neuer Investor steht, die Gewinnschwelle an. Der Umsatz soll um "mindestens 300 Prozent" zulegen.

BAE SYSTEMS

hat auf der Avalon Airshow den Entwurf einer großen Kampfdrohne vorgestellt, die senkrecht starten und neben bemannten Hubschraubern fliegen kann. Dies ist die jüngste Ausrichtung auf autonome Kriegsführung, mit der Länder ihre Streitkräfte aufrüsten wollen.

CREDIT SUISSE

Die Schweizer Finanzmarktaufsicht Finma hat ihre Untersuchungen bei der Credit Suisse im Zusammenhang mit verlustreichen Supply-Chain-Finanzierungsfonds beendet und der Großbank schwere Versäume bescheinigt. Credit Suisse habe im Zusammenhang mit ihren Geschäftsbeziehungen mit der Greensill Bank "in schwerer Weise gegen ihre aufsichtsrechtlichen Pflichten verstoßen", teilte die Finma mit. So seien die Risiken im Geschäftsmodell von Greensill über Jahre hinweg nicht angemessen erfasst, begrenzt und überwacht worden und die Betriebsorganisation der Bank habe gravierende Mängel aufgewiesen.

ERSTE GROUP

hat im vierten Quartal und Gesamtjahr dank höherer Erträge vor allem beim Zinsüberschuss sowie durch Kreditwachstum operativ und unter dem Strich mehr verdient. Die österreichische Bank will für 2022 eine Dividende von 1,90 Euro je Aktie ausschütten, 30 Cent mehr als im Vorjahr.

SANTANDER

will mittelfristig mehr Geld an ihre Aktionäre ausschütten. Die Ausschüttungsquote soll bis 2025 über Dividenden und Aktienrückkäufe auf 50 Prozent von zuletzt 40 Prozent steigen. Zudem kündigte die Bank neue Wachstums- und Renditeziele für den genannten Zeitraum an.

