Endor AG: Veränderung im Vorstand Landshut, 28. Februar 2023 - Die Endor AG kündigt einen Wechsel im Dreiervorstand an. Der bisherige COO, Dr. Michael Op de Hipt, wird sein Amt zum 31. März 2023 in gegenseitigem Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat niederlegen. Seine Aufgaben werden ab sofort interimistisch durch eine interne Lösung abgedeckt. Über die Endor AG www.endor.ag Die Endor AG entwickelt und vermarktet hochwertige Eingabegeräte wie High-End-Lenkräder und Pedale für Rennsimulationen auf Spielkonsolen und PCs sowie Fahrschulsimulatoren. Als "Brainfactory" liegt der Fokus des Unternehmens im Kreativbereich. Produktentwicklung und Prototypenbau führt Endor in eigener Regie und gemeinsam mit spezialisierten Technologiepartnern vorwiegend in Deutschland durch ("Germaneering"). Produziert werden die Produkte hauptsächlich in Asien. Endor verkauft seine Produkte unter der Marke FANATEC über e-Commerce in erster Linie an Endkunden in Europa, USA, Kanada, Australien und Japan. Weiterhin verkauft Endor in Kooperation mit dem Vogel Verlag Fahrschulsimulatoren. Die Endor AG, mit Sitz in Landshut, wurde 1997 gegründet und beschäftigt derzeit 189 Mitarbeiter. Im Konzern sind weltweit, inklusive freier Mitarbeiter, 204 Personen für Endor tätig. 2021 erwirtschaftete das Unternehmen einen Konzernumsatz von 81,3 Millionen Euro. Kontakt: Endor AG, Investor Relations, Tel.: +49(0)871-9221 222, E-Mail: ir@endor.ag

Presse- und Investoren-Anfragen: Vera Müller/Frank Ostermair, Better Orange IR & HV, Tel.: +49(0)89-8896906 17,

E-Mail: ir@endor.ag

