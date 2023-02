Nachlese Podcast Montag: Audio Link zur Folge: https://audio-cd.at/page/podcast/3992/ , alle unter http://www.audio-cd.at/wienerboerseplausch . - Börsepeople-Aufsteiger(in) des Tages: 22 (23) S1/04: Susanne Lederer-Pabst (20.07.22) - in Folge S4/08 geht es um voestalpine und den VAR, einen Handelsvolumenstest in dieser Woche, ein Telekom Austria Update im Trend und das Laufhaus Roma in Salzburg. - Spesenfrage bei Immofinanz und S Immo. - ABC Audio Business Chart #26: US-Arbeitslosenrate auf dem tiefsten Wert seit 1969 (Josef Obergantschnig) HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/3994/. Die Arbeitslosenrate spiegelt die Wirtschaftsdynamik wider und lässt Rückschlüsse auf die Inflation zu. Volkswirte gehen davon aus, dass der Druck auf die amerikanische Fed ...

Den vollständigen Artikel lesen ...