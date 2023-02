Vancouver, Kanada - 28. Februar 2023 / IRW-Press / Aztec Minerals Corp. (AZT: TSX-V, OTCQB: AZZTF) gibt bekannt, dass die Kernbohrungen im Gold-Silber-Ziel der Tagebaugrube Contention auf dem Projekt Tombstone in Arizona, an dem das Unternehmen zu 75 % beteiligt ist, aufgenommen wurden. Das 10 Bohrlöcher umfassende Kernbohrprogramm über 2.250 m ist eine Fortsetzung der vorangegangenen, äußerst erfolgreichen Reverse Circulation-(RC)-Bohrprogramme der Jahre 2020/21 und konzentriert sich auf die Erweiterung der Oxid-Gold-Silber-(Au-Ag)-Mineralisierung in der Breite und in der Tiefe. Jedes der 44 Bohrlöcher in den Programmen der Jahre 2020/21 durchschnitt eine oberflächennahe oxidierte Au-Ag-Mineralisierung über beträchtliche Mächtigkeiten. In mehreren Bohrlöchern wurde sichtbares Gold vorgefunden und alle Bohrlöcher endeten in Mineralisierung, was darauf hinweist, dass die primären mineralisierten Zonen sowohl in der Tiefe als auch seitlich weiterhin offen sind. Aztec besitzt eine 75-%-JV-Beteiligung am Konzessionsgebiet Tombstone, das zahlreiche der ursprünglichen patentierten Bergbau-Claims in diesem Gebiet umfasst.

Ansicht: Standort des Konzessionsgebiets Tombstone

(https://aztecminerals.com/_resources/news/Tombstone-Location-012523-20230127.jpg)

Das derzeit laufende Kernbohrprogramm bei Tombstone sieht 10 Bohrlöcher bis in eine Tiefe von etwa 225 m als geneigte Stepout-Bohrungen zu beiden Seiten (Ost, West) und in der Tiefe der 900 m langen Grube Contention vor, um das Volumen der bekannten Au-Ag-Mineralisierung möglicherweise zu erweitern. Im Rahmen des Kernbohrprogramms werden Bohrungen mit PQ-, HQ- und NQ-Durchmesser bis in 225 m Tiefe niedergebracht, wobei zu beachten ist, dass mehrere Kerndurchmesser erforderlich sind, um die historischen unterirdischen Abbaustätten zu durchteufen.

Ansicht: Plan der Kernbohrungen 2023 bei Tombstone

(https://aztecminerals.com/_resources/news/TMB_2023-DRILL-PLAN-DH_V3-20230127.jpg)

Ansicht: Querschnitt des idealisierten Bohrplans 2023 bei Tombstone

(https://aztecminerals.com/_resources/news/Tombstone_idealized-20230127.jpg)

Simon Dyakowski, CEO von Aztec Minerals, sagt dazu: "Wir und unsere Partner sind begeistert, mit unseren ersten Kernbohrungen im hochgradig mineralisierten Zentrum des berühmten Silberbergbaubezirks Tombstone im Südosten von Arizona zu beginnen. Das laufende Programm erprobt eine Erweiterung der Mineralisierung in der Tiefe bzw. in seitlicher Richtung im Bereich der Tagebaugrube Contention und knüpft an die beeindruckenden hochgradigen oxidierten Gold- und Silberabschnitte unserer oberflächennahen RC-Bohrkampagnen in den Jahren 2020/2021 an."

Die Planung des Bohrprogramms erfolgte auf Grundlage von Daten, die aus Messungen und Modellierungen gewonnen wurden. Diese wurden im Laufe des Jahres 2022 abgeschlossen, nachdem das vorherige RC-Bohrprogramm von Aztec Ende 2021 beendet worden war. Aztec hat vor Kurzem eine drohnengestützte Ortho-Topo-Messung absolviert, um detaillierte Karten zu erstellen, die Ansatzpunkte aller Bohrlöcher 2020-21 vermessen, Proben für die Terraspec-Alterationsanalyse in der Hälfte der Grube North Contention entnommen, eine Terraspec-Analyse des gesamten RC-Bohrkleins aus den Jahren 2020/21 abgeschlossen und die Erarbeitung eines 3-D-Leapfrog-Drahtmodells der historischen, ausgedehnten unterirdischen Abbaustätten mit Daten aus den Bereichen Bohrungen, Mineralisierung, Geologie, Alteration, Geophysik und Multi-Element-Geochemie vorangetrieben.

Bis dato hat die Überprüfung der Explorationsdaten die folgenden Zieltypen für die Exploration bei Tombstone definiert:

- Oberflächennahe, "für die Haufenlaugung geeignete" große Tonnagen, die für Tombstone charakteristisch ist und aus mesothermalen Au-Ag-Oxiden bestehen, die mit der Anreicherung von in Sediment enthaltenen Mineralisierungen in günstigen Horizonten und Strukturen sowie mit quer verlaufenden mineralisierten Qfp-Gesteinsgängen und -Erzlagern, mesothermalen Erzgängen und hydrothermalen Brekzien in Zusammenhang stehen. Dies ist der Zieltyp, auf den Aztec seit 2019 sein Hauptaugenmerk bei seinen Explorationen richtet.

- Erweiterungen der charakteristischen Au-Ag-Mineralisierung bei Tombstone unterhalb des Grundwasserspiegels (unterhalb einer Tiefe von etwa 200 m), die größtenteils aus sekundären Anreicherungsmineralien besteht und durch dieselben Horizonte und Strukturtypen wie die oben genannten, umfassend abgebauten oberflächennahen Lagerstätten konzentriert ist.

- Tiefere, hochgradige, "Taylor"-artige Carbonatverdrängungs-Silber-Blei-Zink-Kupfer-Gold-Lagerstätten (CRD) im umfassenden Carbonatabschnitt (geschätzte Mächtigkeit von etwa 2 km) unterhalb der Formation Bisbee.

- Das Potenzial für eine mineralisierte porphyrartige Lagerstätte als Quelle der Mineralisierung bei Tombstone.

Es ist davon auszugehen, dass die von den Kernbohrungen stammenden Daten die vorangegangenen, oberflächennahen RC-Bohrungen ergänzen werden, indem sie umfassendes Know-how über die geologischen Verhältnisse und die Erprobung in der Tiefe des Grundwasserspiegels sowie unterhalb des Systems Contention in seiner gesamten Breite und entlang seiner Länge liefern. Bemerkenswerterweise endeten die vorangegangenen Bohrungen von Aztec oberhalb des Grundwasserspiegels, wo für gewöhnlich eine Ag-Anreicherung vorkommt, und die primären Mutterhorizonte der Region Tombstone werden in dieser Tiefe beim Ziel Contention vorgefunden.

Nach dem Abschluss der Diamantbohrungen plant Aztec weitere Arbeiten, einschließlich

- der Untersuchung der Ergebnisse mehrerer Elemente auf entsprechende räumliche und geologische Zusammenhänge;

- einer Terraspec-Analyse des Bohrkerns;

- detaillierter Kartierungen der Tagebaugrube Contention zusammen mit einer Terraspec-Analyse;

- der Aktualisierung der Bohrdaten im Leapfrog-Modell sowie der bekannten Bohrungen in der Region, geologischer (Lithologie, Struktur, Alteration, Mineralogie, Altersdatierung der Mineralisierung), geophysikalischer und geochemischer Untersuchungen sowie Untersuchungen der unterirdischen Abbaustätten, um die Mineralisierungsabschnitte zu identifizieren und die oberflächennahen und CRD-Tiefenbohrungen zu unterstützen;

- der Prüfung der Möglichkeit des Einsatzes seismischer Geophysik zur Identifizierung von Überlagerungen, Verwerfungen und Faltungen in den Carbonaten in der Tiefe;

- einer potenziellen Ressourcenschätzung gemäß NI 43-101.

Das Projekt Tombstone im Überblick

Das Projekt Tombstone befindet sich 100 Kilometer (km) südöstlich von Tucson in Arizona und umfasst einen Großteil der historischen Silberregion Tombstone. Tombstone ist für seine hochgradige, oxidierte Silber-Gold-Blei-Zink-Kupfer- und mesothermale CRD-Mineralisierung bekannt, die in Erzgängen, Mantos, Schloten und disseminierten Erzkörpern vorkommt, die im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert abgebaut wurden.

Die Muttergesteine der Mineralisierung waren vorwiegend die klastischen Sedimente der Formation Bisbee aus der Kreide. Unterhalb einer Tiefe von 200 m befindet sich die Formation Bisbee oberhalb derselben Kalksteinformationen aus dem Paläozoikum, die auch die Zink-Blei-Silber-Lagerstätte Taylor 60 km südwestlich von Tombstone beherbergen. Taylor wurde 2015 von Arizona Mining entdeckt, das im Jahr 2018 ein Übernahmeangebot von South32 Limited akzeptierte.

Obwohl die historischen Silberminen bei Tombstone im Allgemeinen klein waren, ist Aztec davon überzeugt, dass sie mit wesentlich größeren mesothermalen und CRD-Erzkörpern unterhalb der alten Minen in Zusammenhang stehen könnten. Seit 2017 hat Aztec geologische Kartierungen, geochemische Probennahmen und geophysikalische Untersuchungen durchgeführt, um die vielversprechendsten Gebiete für eine Au-Ag-Mineralisierung im Umfeld und unterhalb der Tagebaugrube Contention sowie für eine CRD-Zink-Blei-Kupfer-Silber-Gold-Mineralisierung unterhalb des gesamten Gebiets zu identifizieren.

Die Bohrlöcher des Jahres 2021 wurden entlang des westlichen Randes und innerhalb des nördlichen und mittleren Teils der Grube Contention gebohrt und durchschnitten eine Mineralisierung mit einer Nord-Süd-Länge von 600 m, einer Ost-West-Breite von über 150 m und einer Tiefe von bis zu 175 m. Die Bohrungen des Jahres 2020 wiesen eine Mineralisierung mit einer Länge von 850 m und einer durchschnittlichen Breite von 75 m auf und reichten bis in eine maximale Tiefe von 200 m. Das kombinierte Bohrgebiet der Jahre 2020 und 2021 erstreckt sich nun über eine Länge von 900 m, eine Breite von über 230 m und eine Tiefe von bis zu 200 m, wobei die Au-Ag-Mineralisierung in alle Richtungen sowie in der Tiefe weiterhin offen ist.

Die bis dato beobachtete epithermale Gold-Silber-Mineralisierung mit geringer Sulfidation ist beeindruckend und von hydrothermalen Brekzien, Quarzerzgängen und Verkieselungen in Zusammenhang mit Quarz-Feldspat-Porphyr-Erdwallen sowie moderaten bis starken kalihaltigen, argillitischen und fortgeschrittenen argillitischen Alterationen und Hornfels in den Bisbee-Sand- und -Schluffsteinen geprägt. Bereiche mit intensivem Hämatit-, Goethit- und Mangan-Wad sind umfassend und stehen mit Quarz-Kalzit-Erzgängen und lokalisierten Skarnalterationen in Kalksteinen in Zusammenhang. Chlorargyrit (Silberchlorid) wird in Brüchen beobachtet - oftmals mit feinkörnigem sichtbarem Gold. Die meisten Au-Ag-mineralisierten Zonen, die in den Bohrprogrammen der Jahre 2020 und 2021 durchschnitten wurden, befinden sich in der Nähe der historischen Untertage-Grubenbaue.

Wichtigste Ergebnisse der Bohrungen 2021 bei Tombstone

- TR21-22: 2,44 g/t Au und 66,56 g/t Ag (3,39 g/t AuÄq) über 65,5m

- TR21-10: 1,39 g/t Au und 56,40 g/t Ag (2,20 g/t AuÄq) über 96,0m

- TR21-03: 5,71 g/t Au und 40,54 g/t Ag (6,28 g/t AuÄq) über 32,0m

- TR21-13: 1,80 g/t Au und 36,90 g/t Ag (2,33 g/t AuÄq) über 70,1m

- TR21-17: 1,73 g/t Au und 56,20 g/t Ag (2,53 g/t AuÄq) über 64,0m

- TR21-08: 2,09 g/t Au und 47,1 g/t Ag (2,76 g/t AuÄq) über 39,6m

- TR21-18: 0,76 g/t Au und 20,61 g/t Ag (1,05 g/t AuÄq) über 64,0m

- TR20-02: 0,94 g/t Au und 42,1 g/t Ag (1,60 g/t AuÄq) über 77,7m

- TR20-03: 0,77 g/t Au und 25,2 g/t Ag (1,07 g/t AuÄq) über 97,5m

Die Goldäquivalente werden unter Anwendung eines Silber-Gold-Verhältnisses von 80:1 im Jahr 2020 bzw. von 70:1 im Jahr 2021 berechnet. Die gemeldeten Mächtigkeiten sind scheinbare Mächtigkeiten, keine wahren Mächtigkeiten. Die Au-Ag-Mineralisierungszonen bei Contention weisen im Allgemeinen eine Neigung von 60 bis 80 Grad in Richtung Westen auf und stehen mit den Quarz-Feldspat-Porphyr-Erdwallen in Zusammenhang. Diese Erdwalle erstrecken sich jedoch auch als Lagergänge in flachen Winkeln von der Verwerfung Contention entlang von Faltenrücken in den klastischen Sedimenten von Bisbee, sodass die gesamte Bandbreite der Mineralisierungsneigungen zwischen 20 und 80 Grad variiert. Die wahren Mächtigkeiten der Mineralisierungsabschnitte der fünf Bohrlöcher variieren in etwa zwischen 50 und 100 % der scheinbaren Mächtigkeiten, wobei die Norm für die wahren Mächtigkeiten der Mineralisierung 60 bis 90 % der scheinbaren Mächtigkeiten beträgt.

Eckdaten des Projekts Tombstone

- Konzessionsgebiet in günstiger Lage mit patentierten (42) und nicht patentierten (42) Schürfrechten (434,4 Hektar bzw. 1.073,4 Acres), das einen Großteil der historischen Silberabbauregion Tombstone umfasst, großartiger Infrastruktur, einer lokalen Stadt, Straßenzugang, umfassenden Dienstleistungen, Wasser und Strom

- Die historische Silberregion produzierte zwischen 1878 und 1939 32 Millionen oz Silber in hochgradigen, oxidierten Silber-Gold-Blei-Zink-Kupfer-Erzgang- und CRD-Lagerstätten sowie in den späten 1980er Jahren einen kleinen Tagebaubetrieb mit Haufenlaugung.

- Die Bohrungen von Aztec in den Jahren 2020/21 haben verdeutlicht, dass das Ziel der Grube Contention eine bedeutsame Au-Ag-Mineralisierung aufweist, die in alle Richtungen offen ist.

- Mehrere andere vielversprechende Ziele in Gestein aus der Kreide und dem Paläozoikum, die mit größeren, in Richtung NW und NNO verlaufenden Strukturen in Zusammenhang stehen, die porphyrische Intrusionen beherbergen und eine mögliche Krater-Ringstruktur durchschneiden

- Ein äußerst wichtiges Ziel ist eine potenzielle Carbonatverdrängungslagerstätte mit großer Tonnage in Kalksteinen aus dem Paläozoikum, ähnlich der Entdeckung Taylor (über 100 Millionen t mit 10 % Zinkäquivalent), die sich 60 km südwestlich von Tombstone befindet (die Mineralisierung in angrenzenden und/oder nahe gelegenen Konzessionsgebieten weist nicht zwangsläufig auf die Mineralisierung im Konzessionsgebiet des Unternehmens hin), deren Vorkommen angesichts historischer Tiefenbohrabschnitte für CRD-Mineralisierungen vermutet wird, die mehrere Abschnitte mit einem Gehalt von bis zu 32 g/t Silber, 0,61 % Kupfer, 6,5 % Blei und 2,6 % Zink auf einer Kernlänge von 7,2 m ergaben.

- Markante Magnetik- und AMT-Anomalien bestätigen mehrere Zielgebiete. Die Grube Contention beherbergt Erzgänge entlang der stärksten Struktur der Region und weist hervorragendes Potenzial für CRD-Lagerstätten mit ähnlicher Geologie wie die Lagerstätte "Taylor" auf.

- Hochgradige Proben von Aztec bei der Grube Contention mit einem Gehalt von bis zu 3.178 g/t Silber und 23,5 g/t Gold. Die epithermale Stockwerk-Mineralisierung ist entlang des Streichens offen. Bei den 94 Proben, die innerhalb der Grube entnommen wurden, variiert der Silbergehalt zwischen weniger als 0,1 und 3.178 g/t (durchschnittlich 114,5 g/t) und der Goldgehalt zwischen weniger als 0,005 und 23,5 g/t (durchschnittlich 1,60 g/t).

- Historischer oberflächennaher Abbau in der Grube Contention für eine haufenlaugungsfähige Au-Ag-Mineralisierung. Historische Bohrungen von USMX im Umfeld der Grube ergaben mehrere Abschnitte, einschließlich 1,61 g/t Au und 91,2 g/t Ag auf 44,2 m (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 18. September 2018 "Aztec Minerals Acquires Late 1980's-Early 1990's Drilling and Trenching Data for the Tombstone Project, Arizona" für weitere Informationen zu den Bohrungen von USMX).

Aztec gibt ferner bekannt, dass es Beratern, Management- und Board-Mitgliedern des Unternehmens im Einklang mit dem Aktienoptionsplan des Unternehmens insgesamt 3,025 Millionen Aktienoptionen als Leistungsanreiz für die Schaffung von Unternehmenswert gewährt hat. Die Aktienoptionen können für einen Zeitraum von fünf Jahren ausgeübt und zum Ausübungspreis von je 0,26 Dollar gegen eine Stammaktie eingelöst werden; sie unterliegen bestimmten Unverfallbarkeitsbestimmungen.

Allen David Heyl, B.Sc., CPG, VP Exploration, ist der qualifizierte Sachverständige der das Explorationsprogramm bei Tombstone beaufsichtigt. Herr Heyl hat die technischen Angaben in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

"Simon Dyakowski"

Simon Dyakowski, Chief Executive Officer

Aztec Minerals Corp.

Über Aztec Minerals - Aztec ist ein Mineralexplorationsunternehmen mit Hauptaugenmerk auf zwei vielversprechenden Entdeckungen in Nordamerika. Das Projekt Cervantes ist eine aufstrebende Porphyr-Gold-Kupfer-Entdeckung in Sonora, Mexiko. Das Projekt Tombstone ist eine aufstrebende Gold-Silber-Entdeckung mit hochgradigem Silber-Blei-Zink-Potenzial des CRD-Typs im Süden von Arizona. Aztecs Aktien werden an der TSX-Venture Exchange (Symbol AZT) und an der OTCQB (Symbol AZZTF) gehandelt.

Kontaktdaten - Nähere Informationen erhalten Sie über:

Simon Dyakowski, President & CEO, Director

Tel: (604) 619-7469

Fax: (604) 685-9744

E-Mail: mailto:simon@aztecminerals.com

Internet: http://www.aztecminerals.com

Die TSXV und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung. Keine Börse, Wertpapierkommission oder andere Regulierungsbehörde hat die in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen genehmigt oder dementiert.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze als "zukunftsgerichtete Aussagen" gelten können. Im Allgemeinen sind solche zukunftsgerichteten Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "erwartet" oder "wird erwartet" bzw. von Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen oder Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen "werden", zu erkennen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen verschiedenen Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse können sich erheblich von den Ergebnissen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Gewisse Faktoren können dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden. Die tatsächlichen Ereignisse können daher wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Anleger und andere Personen sollten, wenn sie sich bei ihren Entscheidungen auf zukunftsgerichtete Aussagen stützen, die zuvor erwähnten Faktoren und andere Unsicherheiten ausreichend berücksichtigen und solchen zukunftsgerichteten Aussagen kein übermäßiges Vertrauen entgegenbringen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Wertpapiergesetzen gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf http://www.sedar.com, http://www.sec.gov, http://www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69464Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69464&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA0548271000Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.