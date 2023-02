EQS-Ad-hoc: Sixt SE / Schlagwort(e): Dividende/Prognose

Sixt SE: Bekanntgabe des Dividendenvorschlags für Geschäftsjahr 2022, Prognose für Geschäftsjahr 2023 und Trend für erstes Quartal 2023



28.02.2023

Sixt SE: Bekanntgabe des Dividendenvorschlags für Geschäftsjahr 2022, Prognose für Geschäftsjahr 2023 und Trend für erstes Quartal 2023 Pullach, 28. Februar 2023 Der Vorstand der Sixt SE plant vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats, der kommenden Hauptversammlung der Gesellschaft für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Dividende in Höhe von 4,11 Euro je Stammaktie und 4,13 Euro je Vorzugsaktie sowie eine Sonderdividende von 2,00 Euro je Stamm- und Vorzugsaktie vorzuschlagen. Dies hat der Vorstand in seiner heutigen Sitzung auf Basis des vorläufigen, sehr positiven Ergebnisses für das Geschäftsjahr 2022 mit einem Konzernergebnis vor Steuern (EBT) von 550 Mio. Euro und einer EBT-Rendite von 17,9%, der bisherigen Geschäftsentwicklung im laufenden Geschäftsjahr, sowie der erwarteten Geschäftsentwicklung für das gesamte laufende Geschäftsjahr beschlossen. Die vorgeschlagene Dividende liegt damit deutlich über der Markterwartung (durchschnittliche aktuelle Analystenschätzung: 3,37 Euro je Stammaktie). Für das erste Quartal 2023 zeichnet sich eine Umsatzsteigerung von 10 bis 25% im Vergleich zum Vorjahresquartal (Q1 2022: 580,8 Mio. Euro) ab. Der Vorstand der Sixt SE schätzt angesichts der sich derzeit abzeichnenden Entwicklungen für das erste Quartal 2023 ein Konzernergebnis vor Steuern (EBT) zwischen 20 Mio. und 40 Mio. Euro (Q1 2022: 93,5 Mio. Euro). Q1 2022 und Q1 2023 war bzw. ist jeweils von Sondereffekten geprägt. Diese Sondereffekte sind im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass sich Personalbestand und Flottengröße Anfang 2022 pandemiebedingt noch auf einem ungewöhnlich niedrigen Niveau befanden, was sich positiv auf die Kostensituation im Q1 2022 ausgewirkt hat. Zugleich wird der Marketingaufwand in Q1 2023 infolge der derzeit laufenden großen US-Kampagne im Vergleich zu früheren Jahren hoch sein. Für das Geschäftsjahr 2023 erwartet der Vorstand der Sixt SE einen erheblichen Anstieg des Konzernumsatzes gegenüber 2022 und ein Konzernergebnis vor Steuern (EBT) im Bereich von 430 Mio. und 550 Mio. Euro. Damit bewegt sich das obere Ende dieser Spanne auf dem Niveau des Rekordjahres 2022 und deren unteres Ende klar über dem Vor-Corona-Niveau. Die für 2023 prognostizierte Umsatzsteigerung sowie die prognostizierte EBT-Spanne liegen oberhalb der Markterwartung (durchschnittliche Analystenschätzung für 2023: 3,0 Mrd. Euro für den Konzernumsatz und 427 Mio. Euro für das EBT). Des Weiteren basiert die Prognose auf einer Nachfrage, die sich, so wie dies auch schon 2022 und in den ersten Wochen 2023 zu beobachten war, wieder dem Niveau vor der Pandemie nähert, dies jedoch zu höheren Preisen. Der Prognose liegt zu Grunde, dass sich die gesamtwirtschaftlichen und branchenspezifischen Rahmenbedingungen gegenüber den aktuellen Annahmen nicht wesentlich verschlechtern. Die Sixt SE wird die weiteren vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 im Laufe des Tages bekanntgeben und wie geplant am 2. März 2023 in einer Pressekonferenz erläutern. Kontakt:

Nicole Schillinger

Head of Investor Relations

Sixt SE

Tel.: +49 (0)89 74444-5104

E-Mail: investorrelations@sixt.com Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



