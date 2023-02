Wir sehen inzwischen ein ziemlich verändertes Zinsumfeld - mit Auswirkungen auf viele Anlageklassen. Was bedeutet das für den Immobilienmarkt? Immobilienanalyst Prof. Dr. Thomas Beyerle, Chefanalyst der Catella-Gruppe, nimmt den Immobiliensektor unter die Lupe. Was ist in Zukunft zu erwarten für Mieter, Eigentümer und Investoren? Darüber spricht der Experte im Interview mit DER AKTIONÄR TV Moderatorin Viola Grebe. Was er mit "neuen Preisschildern im Immobilienbereich" meint, mehr dazu im Video.