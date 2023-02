Der DAX konnte am Vortag mit einem Gap-up bei 15.351 Punkten in den Handel starten und in der Folge bis 15.481 Punkte weiter hochziehen. Dann prallte der DAX erneut am Widerstandsbereich um 15.500/15.520 Punkte nach unten ab und ging mit einer sehr bärischen Tageskerze mit einem langen oberen Schatten und einem kleinen Kerzenkörper bei 15.381 Punkten aus dem Handel. Dabei wurde der DAX auch durch einen weiter schwächeren S&P 500 in den USA unter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...