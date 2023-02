© Foto: Nati Harnik/AP/dpa - dpa-Bildfunk



Übertriebene Diversifikation sieht Buffett kritisch. "Wenn du einen Harem von 40 Frauen hast, kennst du keine wirklich", soll er einmal gesagt haben. Fünf Aktien, auf die Buffett 75 Prozent seines Kapitals setzt. Liste.

Investorenlegende Warren Buffett hat im vergangenen Jahr 75 Prozent seines Kapitals in nur fünf Aktien investiert. Das berichtet der US-Nachrichtensender CNBC unter Berufung auf den Geschäftsbericht von Berkshire Hathaway.

Die Top-5-Positionen in Buffetts Aktienportfolio Ende 2022:

Unternehmen Wert

(Milliarden US-Dollar) Apple $119 Bank of America $34,2 Chevron $30 Coca-Cola $25,4 American-Express $22,4

Quelle: CNBC, Geschäftsbericht Berkishre

Das "Orakel von Omaha" hielt im letzten Quartal, in dem der Aktienmarkt aufgrund steigender Zinsen und Rezessionsängsten eine erhöhte Volatilität aufwies, unverändert an seinen fünf größten Positionen fest.

Berkshire hat im vergangenen Jahr aufgrund der dramatischen Kursverluste an den Aktienmärkten einen Verlust von 53,6 Milliarden US-Dollar auf seine Wertpapieranlagen erlitten - größtenteils Buchverluste. Buffett rief die Anleger nun dazu auf, sich nicht zu sehr auf kurzfristige Kursschwankungen zu konzentrieren.

In seinem jährlichen Brief an die Berkshire-Aktionäre forderte der 92-Jährige die Anleger auf, sich langfristig auf das große Ganze zu konzentrieren und nicht zu sehr auf die hohe US-Inflation und andere Faktoren, die zu den Kurseinbrüchen an den Aktienmärkten im vergangenen Jahr geführt haben.

"Wir verlassen uns auf den Rückenwind aus Amerika, und obwohl er von Zeit zu Zeit ins Wanken gerät, ist seine treibende Kraft immer wieder zurückgekehrt", so Buffett.

Bank of America, Chevron, Coca-Cola und American-Express gehören nicht nur zu den fünf größten Positionen in Buffetts Portfolio, Berkshire ist hier auch insgesamt der größte Einzelaktionär. Darüber hinaus ist Berkshire der größte Einzelaktionär bei HP, Moody's, Occidental Petroleum und Paramount Global, die jedoch nicht zu den fünf größten Positionen in Buffetts Portfolio gehören.



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralradaktion