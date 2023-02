Der energieeffiziente Scanner HI-SCAN 6040 CTiX Modell S für Passagierkontrollstellen bietet höhere Produktivität und niedrigere Betriebskosten und erfüllt höchste Sicherheitsstandards bei deutlich geringerer Stellfläche

Smiths Detection, ein weltweit führender Anbieter von Detektions- und Sicherheitsprüfungstechnologien zur Erkennung von Bedrohungen, meldete heute die Markteinführung des HI-SCAN 6040 CTiX Modell S, einer kleineren Ausführung des erfolgreichen und von Sicherheitspersonal bevorzugten CT-Scanners (Computertomographie) für Passagierkontrollstellen.

Das neue Modell ist 20 cm schmaler und 350 kg leichter als der HI-SCAN 6040 CTiX und lässt sich problemlos in bestehende und neue Sicherheitskontrollpunkte an Flughäfen und sonstigen Einrichtungen der kritischen Infrastruktur integrieren. Beide Modelle des HI-SCAN 6040 CTiX zeichnen sich durch branchenführende Bildqualität, einen geringen Energieverbrauch, eine Bandgeschwindigkeit von 0,2 m/s, die um 30 Prozent höher ist als bei anderen CT-Röntgenscannern, sowie durch einen niedrigen Geräuschpegel und völlige Vibrationsfreiheit aus.

Beim HI-SCAN 6040 CTiX Modell S kommen die Vorteile der CT-Röntgentechnik voll zum Einsatz. Dadurch ist es überflüssig, elektronische Geräte, Flüssigkeiten und Gels aus dem Handgepäck zu entfernen, da der Scanner volumetrische 3D-Bilder erstellt. Das neue Modell S verfügt ebenfalls über die preisgekrönte Benutzeroberfläche des Originalmodells.

Das HI-SCAN 6040 CTiX Modell S lässt sich nahtlos in die Technologie von Smiths Detection und von anderen Anbietern integrieren und unterstützt so die Entwicklung von Lösungen mit offener Architektur. Es kann mit der automatischen Objekterkennungssoftware iCMORE von Smiths Detection, welche die automatische Erkennung von immer mehr als verboten eingestuften Gegenständen ermöglicht, erweitert werden und so die Sicherheitsergebnisse und die Effizienz verbessern. Dank der neuesten Datensicherheitsfunktionen und Kontrollmechanismen kann sichergestellt werden, dass die Daten und das Eigentum der Kunden vor Cyberangriffen wirksam geschützt sind.

Philo Daniel, Global Director Aviation von Smiths Detection, äußerte sich dazu wie folgt: "Weltweit haben wir bereits mehr als 700 Geräte des Typs HI-SCAN 6040 CTiX verkauft. Dieses marktführende System ist die beste Lösung für die Sicherheitsprüfung des Passagiergepäcks. Wir freuen uns, dass wir unser Produktportfolio mit dieser Neueinführung erneut erweitern konnten. Wir haben einen schlankeren Scanner für Sicherheitskontrollpunkte entwickelt, der auch an kleineren Kontrollpunkten mit geringem Platzangebot eingesetzt werden kann und gleichzeitig eine bessere Energieeffizienz, ein optimiertes Scanverfahren, bessere Sicherheitsergebnisse und mehr Komfort für die Passagiere bietet."

Das HI-SCAN 6040 CTiX Modell S ist in Europa gemäß ECAC EDS CB C3 zugelassen. Zulassungen in weiteren Ländern werden folgen.

Über Smiths Detection:

Smiths Detection ist ein weltweit führender Anbieter von Kontroll- und Detektionstechnologien für die Luftfahrt, Häfen und Grenzen, Verteidigung und städtische Sicherheit. Mit mehr als 70 Jahren praxiserprobter Erfahrung liefert Smiths Detection die erforderlichen Lösungen zum Schutz der Gesellschaft vor Bedrohungen durch den illegalen Verkehr von Sprengstoffen, verbotenen Waffen, Schmuggelwaren, giftigen Chemikalien, biologischen Wirkstoffen und Betäubungsmitteln um die Welt sicherer zu machen.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.smithsdetection.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

