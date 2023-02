In einer Kurzmitteilung meinen die Analysten von Raiffeisen zu den heute vorgelegten vorläufigen Porr-Zahlen: "Das Wachstum der Bauleistung von 9 % auf EUR 6,23 Mrd. lag geringfügig über unserer Schätzung von 7 % auf EUR 6,10 Mrd. Auf der Ergebnisseite wies die Porr eine Vorsteuermarge von 1,8 % (in % der Bauleistung) aus, was einem Vorsteuergewinn von EUR 112 Mio. entspricht. Dies liegt geringfügig über unserer Prognose von EUR 108 Mio. (Konsens EUR 105 Mio.). Somit lag das Q4 EBT von EUR 54,5 Mio. fast 10 % über unserer Schätzung."

