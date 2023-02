EQS-News: BOOSTER Precision Components GmbH / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Jahresergebnis

BOOSTER Precision Components GmbH erzielt Rekordumsatz und deutliche Ergebnissteigerung im Geschäftsjahr 2022



BOOSTER Precision Components GmbH erzielt Rekordumsatz und deutliche Ergebnissteigerung im Geschäftsjahr 2022 Deutliches Umsatz- (+ 21 %) und Ergebniswachstum (EBITDA +11 %) gegenüber dem Vorjahr

Erwartungen für das Gesamtjahr übertroffen

Emission eines Nordic Bonds in Höhe von 35 Mio. € im November 2022 Frankfurt a. M., 28. Februar 2023 - Die BOOSTER Precision Components GmbH (Bond; ISIN NO0012713520) hat heute ihre vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 veröffentlicht. Trotz des Gegenwinds im Automobilmarkt aufgrund des Krieges in der Ukraine war die Nachfrage nach den Produkten der Booster-Gruppe (im Folgenden auch "Booster" genannt) sehr stark. Mit einem vorläufigen Umsatz von rund 156,2 Mio. € und einem EBITDA von 19,3 Mio. € übertraf das Unternehmen die Erwartungen für das Geschäftsjahr 2022 (Prognose: Umsatz von rund 131 Mio. € und EBITDA von 17,1 Mio. €). Damit erreicht die Gruppe den mit Abstand höchsten Umsatz seit ihrer Gründung im Jahr 2016. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Erlöse um 21 % und das EBITDA um 11 %. Das Unternehmen erwartet einen Nettogewinn von rund 1,5 Mio. €. Jerko Bartolic, Geschäftsführer und CEO der Booster Precision Components: "Wir haben unsere Ressourcen und Investitionen im Jahr 2022 erfolgreich auf weiteres Wachstumspotenzial mit bestehenden Kunden, die Erschließung neuer Produktbereiche sowie die Erweiterung der Kundenbasis fokussiert. Deshalb blicken wir optimistisch auf 2023 und die Folgejahre und erwarten weiteres Umsatzwachstum und Ergebnisverbesserungen." Die Bilanzsumme des Unternehmens stieg von 99,9 Mio. € auf rund 107,7 Mio. €, was vor allem auf ein deutlich höheres Umlaufvermögen zurückzuführen ist, das aus einem höheren Bestand an Vorräten und Forderungen sowie einem nahezu verdoppelten Kassenbestand resultierte. Während das Eigenkapital im Jahr 2022 deutlich um 28 % wuchs, blieben die Verbindlichkeiten insgesamt nahezu unverändert (+0,8 Mio. €), wurden aber strukturell verändert: Im November 2022 begab Booster einen Nordic Bond mit einem Volumen von 35 Mio. € und einer Laufzeit von vier Jahren. Zusätzlich konnte sich das Unternehmen ein nachrangiges, unbesichertes Darlehen bei einem internationalen Debt Fund in Höhe von 15 Mio. € sichern. Diese neue Finanzierungsstruktur ersetzte die zuvor bestehende langfristige Fremdfinanzierung, die Mitte 2023 ausgelaufen wäre. "Die erfolgreiche Refinanzierung unter schwierigen Marktbedingungen zeigt die attraktive Positionierung von Booster im Markt und ist eine solide Grundlage für weiteres Wachstum.", so Dr. Ralph Wagner, CFO der Booster Precision Components. Der endgültige Konzernabschluss der BOOSTER Precision Components GmbH für das Geschäftsjahr 2022 wird bis Mai 2023 veröffentlicht.

Kontakt: BOOSTER Precision Components GmbH

Bockenheimer Landstraße 93

D-60325 Frankfurt a. M. T +49 69 76758193

mail@booster-precision.com

Über die Booster-Gruppe Die Booster-Gruppe ist ein internationaler Zulieferer, der auf die Herstellung und den Vertrieb von hochpräzisen Metallteilen spezialisiert ist. Zur Booster-Gruppe gehören neun Unternehmen in fünf Ländern mit Produktionsstandorten in China, Deutschland und Mexiko sowie zwei Standorten in der Slowakei. Das Produktportfolio umfasst hauptsächlich Verdichterräder und Komponenten für Turbolader mit variabler Turbinengeometrie (VTG), die vor allem im Automobilbereich eingesetzt werden. Ein besonderer strategischer Fokus liegt auf Komponenten für den Einsatz in elektrifizierten oder wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen sowie für industrielle oder medizinische Anwendungen. Die BOOSTER Precision Components GmbH ist die Holdinggesellschaft der Booster-Gruppe und erbringt Management-, Beratungs- und Serviceleistungen für ihre in- und ausländischen Tochtergesellschaften. www.booster-precision.com

