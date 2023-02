DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 1. März (vorläufige Fassung)

=== *** 02:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen (CFLP/nationale Statistikbehörde) Februar *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Caixin/S&P Global Februar 06:45 CH/Kühne & Nagel International AG, Jahresergebnis 07:15 NL/Just Eat Takeaway.com NV, Jahresergebnis *** 07:30 DE/Beiersdorf AG, ausführliches Jahresergebnis, Geschäftsbericht (08:00 Analystenkonferenz, 10:00 BI-PK) *** 07:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen Februar *** 07:45 NL/Ahold Delhaize NV, Jahresergebnis *** 08:00 DE/Puma SE, Jahresergebnis (10:00 PK; 15:00 Analystenkonferenz) 08:00 DE/Destatis, Photovoltaik und Solar - Außenhandel, Produktion, installierte Anlagen, Leistung und Stromeinspeisung 2018 bis 2022 08:00 DE/Reallöhne (endgültig) 4Q und Gesamtjahr 2022 08:00 EU/Acea, Neuzulassungen von Vans 2022 *** 08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Jahresergebnis 08:00 GB/Aston Martin Lagonda Global Holdings plc, Jahresergebnis *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Februar PROGNOSE: 50,8 zuvor: 50,4 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 47,9 1. Veröff.: 47,9 zuvor: 50,5 *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Februar Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: -8.000 gg Vm zuvor: -22.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 5,5% zuvor: 5,5% *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 46,5 1. Veröff.: 46,5 zuvor: 47,3 *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg Februar *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern Februar *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Brandenburg Februar *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Hessen Februar 10:00 DE/Bundesverband mittelständische Wirtschaft, Zukunftstag Mittelstand, u.a. mit Verkehrs- und Digitalminister Wissing (14:15), Bundeswirtschaftsminister Lindner (15:00), Bundesarbeitsminister Heil (16:00) *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 48,5 1. Veröff.: 48,5 zuvor: 48,8 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 49,2 1. Veröff.: 49,2 zuvor: 47,0 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 DE/Deutsche Bundesbank, Vorstellung Geschäftsbericht 2022 *** 11:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen Februar 11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin 11:00 DE/Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK), PK zu Umfrage - Going International 2023, Berlin 11:00 IT/BIP und Staatsdefizit 2022 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung der 1-prozentigen Bundesanleihe über 1,5 Mrd Euro mit Fälligkeit 15.05.2038 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung der 4,25-prozentigen Bundesanleihe 2039 über 1 Mrd Euro 13:00 DE/Bundestag, Regierungsbefragung von Bundesfinanzminister Lindner und Bauministerin Geywitz 13:00 DE/Regierungs-PK 13:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Rede und Diskussion bei 2. BDEW Konferenz zur Infrastrukturentwicklung im Lausitzer, Mitteldeutschen Revier 13:45 DE/Bundeskanzler Scholz, Pk nach Treffen mit lettischem Ministerpräsidenten Karins, Berlin *** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Februar PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+8,5% gg Vj zuvor: +1,0% gg Vm/+8,7% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,7% gg Vm/+9,0% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+9,2% gg Vj *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 47,8 1. Veröff.: 47,8 zuvor: 46,9 *** 16:00 DE/EZB-Ratsmitglied Visco, Rede in Frankfurt School of Finance *** 16:00 US/Bauausgaben Januar PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -0,4% gg Vm *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Februar PROGNOSE: 47,6 Punkte zuvor: 47,4 Punkte *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 22:05 CH/Überprüfung der Zusammensetzung von Stoxx-50, Euro-Stoxx-50 und Stoxx-600 *** 22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 4Q *** - DE/Deutsche Lufthansa AG, AR-Sitzung - Märkte/Börsenfeiertag Südkorea - ES/Abschluss Mobilfunkmesse Mobile World Congress (MWC), Barcelona ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

