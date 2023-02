Xpublisher ist das neue Publishing-System für die medizinische Fachzeitschrift Swiss Medical Weekly (SMW). Mithilfe von Xpublisher kann SMW wissenschaftliche Artikel basierend auf JATS-XML rasch und zuverlässig online publizieren.

Swiss Medical Weekly nutzt Xpublisher

Mit Xpublisher verfolgt die Zeitschrift einen konsequenten XML- und Content-First-Ansatz, um Inhalte medienneutral aufzubereiten und automatisiert zu publizieren. Dabei unterstützt der integrierte Xeditor die Redaktion bei der Formatierung der Fachartikel nach dem JATS-XML-Schema. Xpublisher ermöglicht anschließend eine für SMW maßgeschneiderte Umwandlung der XML-Daten in ein HTML-Format, das für die Online-Publikation über das CMS "Open Journal Systems" (OJS) verwendet wird. "Parallel zur Umstellung unserer Website auf Open Journal Systems war uns ein XML-First-Workflow basierend auf dem JATS-Format sehr wichtig. Wir haben verschiedene Lösungsansätze evaluiert und sind absolut überzeugt von Xpublisher und Xeditor. Mithilfe des Teams von Xpublisher konnten wir ein maßgeschneidertes System gestalten, welches unsere Prozesse übersichtlich abbildet und uns dabei hilft, alle Artikel in validem JATS-XML anlegen zu können. Durch das von Xpublisher bereitgestellte JATS-Format konnten zudem nicht nur die Inhalte, sondern auch die Metadaten aller früheren Artikel aus unserem großen Archiv komplett automatisiert in OJS importiert werden", freut sich Dr. Natalie Marty, Geschäftsführerin des Trägervereins. Das Redaktionssystem Xpublisher ist in einer hochsicheren Cloud-Umgebung als SaaS verfügbar.

Über Swiss Medical Weekly

Das 1871 gegründete «Swiss Medical Weekly» ist eine medizinische Fachzeitschrift mit langer Tradition. Das SMW ist ein Pionier des sogenannten «Diamond Open Access»-Modells. Es hat bereits vor der Veröffentlichung der Berliner Erklärung zu Open Access den freien Online-Zugang zu allen publizierten Artikeln eingeführt, ohne von den Autoren Publikationsgebühren zu verlangen. Artikel werden nach strengen wissenschaftlichen Kriterien geprüft und fortlaufend online publiziert. Die Zeitschrift wird von der Non-Profit-Organisation «Trägerverein Swiss Medical Weekly» herausgegeben, deren Ziel es ist, die Publikation nach dem Diamond-Modell zu ermöglichen und weiterzuentwickeln. Weitere Informationen finden Sie unter www.smw.ch.

Über Xpublisher GmbH

Xpublisher ist ein führender Anbieter im Multichannel-Publishing und bietet mit Xeditor und Xpublisher intuitive Produkte zur Erstellung, Verwaltung und automatisierten Publikation von Zeitschriften, Büchern und Dokumentationen. Xpublisher wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in München, Deutschland. Das Unternehmen betreibt eine Tochtergesellschaft in den USA und ist seit 2019 Teil der Fabasoft Gruppe. Zahlreiche führende internationale Unternehmen und Organisationen aus Verlagswesen, Luft- und Raumfahrt, Technologie, Bildung, Öffentlicher Verwaltung und vielen weiteren Branchen vertrauen bereits auf die Produkte von Xpublisher.

Weitere Informationen finden Sie unter www.xpublisher.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter @Xpublisher.

