Der amerikanische Leitindex startete zunächst stark in den gestrigen Handelstag. Am Ende blieb aber nur ein Zugewinn von 0,2 Prozent übrig. Der Nasdaq erholte sich mit einem Plus von 0,7 Prozent etwas deutlicher. Bei den Einzelthemen geht es heute um Zoom Video, Alphabet, Enphase Energy, Nvidia, Pfizer ...