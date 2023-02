Charlotte, N.C. (ots/PRNewswire) -Celgard, LLC (Celgard), eine Tochtergesellschaft von Polypore International, LP, (Polypore) freut sich bekannt zu geben, dass es eine strategische Allianz mit dem Lithium-Ionen-Batterie-Technologieunternehmen C4V eingegangen ist, um die Entwicklung von Hochleistungs-Batteriezellen der nächsten Generation voranzutreiben.Celgard und C4V werden bei der Entwicklung von Separatorenlösungen für den Lithium-Ionen-Batteriemarkt zusammenarbeiten, die für C4Vs Hochspannungs-Kathodenmaterial aus biomineralisiertem Lithium-Mischmetallphosphat (BM-LMP) optimiert sind. Diese Zusammenarbeit ist Teil des C4V's Supply Chain Partner-Programms, bei dem die wichtigsten Bedürfnisse der Batterieindustrie angesprochen und Lösungen auf den Markt gebracht werden. Es wird erwartet, dass die im Rahmen der Allianz entwickelten Celgard®-Membranseparatoren Zugang zu allen Giga-Fabriken der C4V-Mitglieder erhalten werden. Der innovative Separator von Celgard könnte eine Zellproduktionsbasis mit einer für 2030 geplanten Zellproduktion von über 150 GWh versorgen. Diese Zellproduktionsstätten befinden sich in den USA, Indien und Australien, mit zusätzlichen Einrichtungen, die andernorts in Entwicklung sind. Celgard ist bereits ein zertifiziertes Mitglied des C4V's Supply Chain Partners-Programms mit einer aktuellen Generation von Celgard®-Separatoren.Stefan Reinartz, Celgard's Vizepräsident des Geschäftsbereichs Lithium-Ionen Elektrofahrzeuge (EDV) und Energiespeichersysteme (ESS), sagte: "Wir freuen uns, mit dem Technologieführer C4V zusammenzuarbeiten, um die Celgard® Trockenprozess-Batterieseparatoren voranzutreiben und mit ihnen innovative Lösungen für BM-LMP-Batteriezellen zu entwickeln. C4V hat bewiesen, dass es eine hochpräzise Batterieherstellung schnell online bringen kann. Unsere Allianz wird den Weg zu Innovationen ebnen, die erschwingliche hochenergetische Leistungszellen zu Menschen bringen, die sie dringend benötigen."Die Muttergesellschaft von Polypore, Asahi Kasei, wird möglicherweise auch das Zellherstellungsgeschäft von C4V unterstützen, das dieselbe Technologie und dieselben Zulieferer nutzt, um den Erstausrüstern eine robuste Quelle von Zellen und Batterien zu sichern, die weniger von umweltbedingten oder regionalen Störungen betroffen sind. Asahi Kasei sieht die Möglichkeit, seine diversifizierte internationale Produktionsbasis einzusetzen, um den Bedarf der globalen BM-LMP-Lieferkette an Kunststoffen und wärmehemmenden Materialien zu decken.Die BM-LMP-Zellproduktion in der führenden C4V-Zellproduktionsfranchise begann im August 2022: Die drei bestehenden Franchises sollen bis 2030 auf insgesamt 10 Giga-Fabriken erweitert werden. BM-LMP Hochspannungs-Batteriezellen erreichen eine lange Zykluslebensdauer und eine schnelle Aufladung ohne den Einsatz von Kobalt oder Nickel, was das Risiko eines thermischen Durchgehens und die Unsicherheiten bei der Rohstoffversorgung mit diesen Elementen verringert.Informationen zu Celgard und PolyporeCelgard spezialisiert sich auf lösungsmittelfreie, beschichtete und unbeschichtete mikroporöse Membranen, die als Separatoren verwendet werden, die ein wichtiger Bestandteil von Lithium-Ionen-Batterien sind. Die Batterieseparatortechnologie von Celgard ist wichtig für die Leistung von Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge, Energiespeichersysteme und andere Anwendungen.Celgard, LLC ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Polypore International, LP, einem Asahi Kasei Unternehmen.Polypore ist ein globales Unternehmen mit Niederlassungen in neun Ländern, das sich auf mikroporöse Membranen spezialisiert hat, die in elektrischen und nichtelektrischen Fahrzeugen, Energiespeichersystemen und Spezialanwendungen verwendet werden. Besuchen Sie www.celgard.com und www.polypore.com.Informationen zu C4VC4V ist ein Unternehmen für Lithium-Ionen-Batterietechnologie mit entscheidender Expertise in der Batterieleistungsoptimierung und dem End-to-End-Design von Giga-Fabriken. Die Entdeckungen von C4V haben die Lebensdauer der Batterien und die Ladeleistung erheblich verlängert, und ihr Giga-Fabrik-Design ermöglicht es Schwellenländern, schnell robuste inländische Produktionsökosysteme zu entwickeln. C4V arbeitet mit branchenführenden Partnern in der Rohstoff-, Verbrauchsmaterial- und Ausrüstungslieferkette zusammen, um vollständig optimierte Batterien auf den Markt zu bringen, und ihre innovative Energiespeichertechnologie beschleunigt den globalen Übergang zur Elektrifizierung.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2009083/Celgard_C4V_PR_Image_Final.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1881744/Celgard_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/celgard-und-c4v-starten-exklusive-strategische-allianz-fur-hochspannungs-lithium-ionen-batterien-fur-giga-fabriken-301757148.htmlPressekontakt:Beth Kitteringham,polycorpcom@polypore.net,(704) 587-8596; www.polypore.comOriginal-Content von: Celgard, LLC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164827/5452280