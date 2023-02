Quectel Wireless Solutions, ein globaler Anbieter von IoT- und Automobillösungen, kündigt heute die Markteinführung des Ultrabreitband (UWB)-Moduls AU30Q für den Automobilbereich an. Das Modul basiert auf dem UWB-Chipsatz DW3300Q von Qorvo und ermöglicht eine präzise Echtzeit-Lokalisierung im Außen- und Innenbereich sowie eine zuverlässige drahtlose Kommunikation.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230227005994/de/

Quectel announces the launch of the ultra-wideband (UWB) automotive grade AU30Q module, which enables the newest generation digital car keys with improved location and security capabilities. (Photo: Business Wire)