INCERGO S.A. GIBT STRATEGISCHE VERÄNDERUNGEN IM VORSTAND IM EINKLANG MIT DER WACHSTUMSSTRATEGIE BEKANNT



28.02.2023 / 15:36 CET/CEST

Wien, 28 Februar 2023 - Das an der Wiener Börse notierte Franchise-Unternehmen Incergo S.A. ("Incergo") gibt Veränderungen bei zwei strategischen Vorstandsfunktionen und der Position des Chief Financial Officer bekannt. Darren Taylor gibt seine Rolle als CEO auf, um sich auf seine neue Funktion als Vorstandsvorsitzender zu konzentrieren. Zum neuen CEO des Unternehmens wurde David Callister ernannt, der über fast 30 Jahre Erfahrung im Franchising-Sektor verfügt. Adrian Knight wird neues Vorstandsmitglied, während die derzeitigen Vorstandsmitglieder Steve Pratt und Gauri Lamb aus dem Vorstand ausscheiden. Zusätzlich zu diesen neuen Ernennungen bekommt Incergo mit Paul Quek einen neuen CFO, der mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Buchhaltung, Finanzen und Rechnungsprüfung mitbringt.

Der neue Vorstand von Incergo setzt sich jetzt wie folgt zusammen: David Callister, CEO und Vorstand

Darren Taylor, Vorstandsvorsitzender

Adrian Knight, Vorstand

Charles Etonde, Vorstand Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



Über Incergo Incergo S.A. verbindet eine breite Palette profitabler, branchenführender Unternehmen mit einer einzigartigen Wachstumsformel. Die Geschäftsstrategie des Unternehmens basiert auf einer Holdinggesellschaft, die Franchise-Unternehmen erwirbt. https://www.incergo.net/ IR- und Pressekontakt: Incergo S.A, Charlotte Williams, info@incergo.com, +44 (0)770 396 3953