Manchester United Aktie fällt um über 10 Prozent - tiefster Stand seit drei Monaten

Die Papiere von Manchester United PLC notieren am Dienstag und damit einen Tag nach dem massiven Kurssturz bei rund 20,78 Dollar je Anteilsschein. Bereits am Montag waren die Aktien des britischen Fußballclubs um fast zehn Prozent eingebrochen, welche damit auf dem tiefsten Stand seit drei Monaten verweilen. Übernahme scheitert - Anleger strafen Aktie von Manchester United ab Ein Bericht der "Financial Times" vom vergangenen Samstag über eine gescheiterte Übernahme des englischen Traditionsclubs Manchester United hat zu Wochenbeginn für ein Kursbeben gesorgt. Unter Berufung auf Insider berichtete die Zeitung, dass die aktuellen Gebote nicht hoch genug seien. Zum Beispiel gilt der katarische Scheich Jassim Bin Hamad al Thani als Bieter.

