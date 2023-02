Cork, Irland, und Philadelphia (ots/PRNewswire) -Pieter Krynauw wird den globalen Anbieter anführen, der durch den Zusammenschluss von CXV Global und Panacea Technologies entstanden istDer Vorstand von CXV Global und Panacea Technologies, die sich Ende 2022 zusammengeschlossen haben, gab heute bekannt, dass Pieter Krynauw zum Chief Executive Officer und Mitglied des Vorstands ernannt wurde. Mit sofortiger Wirkung wird Herr Krynauw das neu vereinte globale Unternehmen leiten, das sich auf Automatisierungs- und Digitalisierungslösungen spezialisiert hat, die den Betrieb für Unternehmen der Biowissenschaften und anderer Branchen optimieren."Ich fühle mich geehrt und freue mich darauf, Teil dieses neu geschaffenen Unternehmens zu sein. Wir haben eine unglaubliche Gelegenheit, unsere leistungsstarke Plattform von Technologien, Fähigkeiten und professionellen Dienstleistungen zu nutzen, um den Betrieb von Pharma- und Medizintechnologieunternehmen zu maximieren, während sie neue Produkte und Therapien auf den Markt bringen", sagte Herr Krynauw.Pieter Krynauw hat seine gesamte Karriere in der Prozessautomatisierung verbracht. Bei Honeywell International leitete er das Geschäft mit globalen Automatisierungslösungen nach Managementpositionen in China, dem Nahen Osten und den Vereinigten Staaten. Nach der Übernahme von Intelligrated durch Honeywell wurde Pieter Krynauw zum Präsidenten befördert, wo er maßgeblich dazu beigetragen hat, das Unternehmen zu einem führenden Anbieter von Lieferkettenautomatisierung zu machen. Zuletzt war Pieter Krynauw CEO von ThruWave, einem Start-up-Unternehmen, das neue 3D-Millimeterwellen-Bildgebungstechnologie für die Automatisierung von Logistik und Lieferkette entwickelt.Informationen zu CXV Global und Panacea Technologies CXV Global und Panacea Technologies haben sich im Oktober 2022 zusammengeschlossen und wurden so zu einem führenden globalen Anbieter von Lösungen, die den Betrieb von Unternehmen in der Pharmazeutik, der Medizintechnologie und anderen Branchen optimieren. Das kombinierte Unternehmen bietet eine leistungsstarke Plattform von Automatisierungs- und Digitalisierungsfunktionen, die von einem persönlichen Kundendienst unterstützt werden. Mit mehr als 500 Mitarbeitern weltweit unterstützt das Unternehmen rund um die Uhr Produktionsaktivitäten sowie multinationale und mehrsprachige Projekte, die von mehreren Standorten aus durchgeführt werden. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie cxvglobal.com und panaceatech.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2009049/CXV_Global_and_Panacea_Technologies_CEO_Pieter_Krynauw.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cxv-global-und-panacea-technologies-geben-ceo-ernennung-bekannt-301756140.htmlPressekontakt:Rachel O'Sullivan,CXV Global & Panacea Technologies,rachel.osullivan@cxvglobal.comOriginal-Content von: CXV Global and Panacea Technologies, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165849/5452294