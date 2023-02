Wenn Mitte April der Jupiter Icy Moons Explorer der Europäischen Weltraumorganisation ins All geschossen wird, werden im Kontrollcenter nicht nur Ingenieure und Wissenschaftler der Esa anwesend sein. Am 12. und 13. April findet die zweitägige Veranstaltung Social Space in Zusammenarbeit der Esa und Deutschlands größtem Wissenschaftszentrum Experimenta in Heilbronn statt. Für den 13. April ist auch der Start der Jupitersonde Juice vom europäischen Weltraumbahnhof in Kourou, Französisch-Guayana, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...