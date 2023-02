Das sind die neuen Megatrends: https://bit.ly/3Z9wYQO Warum sich hier ein Investment lohnen könnte: Jetzt kostenlosen Report herunterladen! Im März steht das nächste Treffen der US-Notenbank Fed auf dem Programm. Dass die Zinsen weiter angehoben werden, gilt als beschlossene Sache. Spannend dürften wieder einmal die Aussagen von Jerome Powell zum Stand der Dinge bei der Inflationsbekämpfung werden. An den Märkten hatte sich zuletzt die Einsicht durchgesetzt, dass Zinssenkungen in absehbarer Zeit keine Option sind. Unterdessen führt das Geschehen am Anleihemarkt zu einer ganz besonderen Situation, wie Stefan Riße, Kapitalmarkt-Stratege bei Acatis Investment, im Gespräch mit wallstreet:online erklärt. Was die Zinsstrukturkurve genau ist und warum sie ein Vorbote für eine Rezession sein kann, das erklärt Riße im Video!