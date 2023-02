NEW YORK (dpa-AFX) - Erneut steigende Zinsen haben die Aktienkurse in den USA am Dienstag gebremst. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab im frühen Handel um 0,35 Prozent auf 32 776,37 Punkte nach.

Am Anleihemarkt näherte sich die Rendite zehnjähriger US-Papiere im frühen Handel wieder der Marke von vier Prozent, unter der sie zuletzt verharrt hatte. Im Februar waren die Zinsen am US-Kapitalmarkt stark gestiegen und hatten die Aktienbörsen belastet. Denn angesichts eines unverändert starken Arbeitsmarkts und einer nach wie vor hohen Inflation rechnen Investoren mit weiter steigenden Leitzinsen der US-Notenbank Fed.

Der breit gefasste S&P 500 verlor 0,07 Prozent auf 3979,34 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 zeigte sich mit 12 062,110 Punkten quasi unverändert./bek/he

