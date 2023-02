Wolfsburg (ots) -Die Autostadt in Wolfsburg eröffnete am 17. Februar 2023 mit Future of Motion eine neue Ausstellung. Sie ist der Versuch einer Antwort auf die uns bevorstehenden globalen Herausforderungen, einschließlich der Frage: "Wie bewegen wir uns in 50 oder gar 100 Jahren fort und wie verändert dies unsere Städte und Länder, unser Arbeiten und Zusammenleben?".Dafür entwickelten 15 der weltweit führenden Hochschulen für Architektur, Stadtplanung und Mobilitätsdesign - von Delft in den Niederlanden über Kapstadt und Seoul - auf Initiative von Star-Architekt und Visionär Lord Norman Foster, Mobilitätsszenarien für das Ende des 21. Jahrhunderts. Gemeinsam mit Partnern aus Technologie und Industrie entstand ein faszinierender und facettenreicher Ausblick auf die Zukunft des Individualverkehrs.In Zusammenarbeit mit dem Guggenheim Museum Bilbao initiierte die Norman Foster Foundation ein gemeinsames Projekt im Rahmen der wegweisenden Ausstellung von Motion. Autos, Art, Architecture. Die letzte Sektion dieser Ausstellung bildete der Bereich Future - diesen bringt die Autostadt mit Future of Motion nun nach Deutschland.Das Video beinhaltet Statements von Armin Maus, Vorsitzender der Geschäftsführung der Autostadt, Manuel Cirauqui, Kurator der Ausstellung Motion. Autos, Art, Architecture Guggenheim Museum Bilbao und Lotte Schlör, ETH Zurich. Es steht Ihnen zum Download auf dem Presseportal (https://presse.autostadt.de/#982679/future-of-motion) der Autostadt zur Verfügung. Sollten Probleme beim Download auftreten, kontaktieren Sie uns bitte.Future of Motion kann noch bis zum 4. Juni 2023 während der Öffnungszeiten der Autostadt von 10 bis 18 Uhr mit einer gültigen Tages- oder Jahreskarte besucht werden.Ausstellung organisiert vom Guggenheim Museum Bilbao und der Norman Foster Foundation in Zusammenarbeit mit der Autostadt, Wolfsburg.Pressekontakt:Autostadt GmbHUnternehmenskommunikationStadtbrücke38440 WolfsburgTelefon +49 - (0) 5361 40-1444Telefax +49 - (0) 5361 40-1419E-Mail: pressestelle@autostadt.deOriginal-Content von: Autostadt GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/19185/5452315