Vorerst nur für Abonnenten von Snapchat Plus startet Snap einen eigenen KI-Chatbot, der mit ChatGPT betrieben wird. Langfristig will Snap-Chef Evan Spiegel auch andere KI-Sprachmodelle anbinden. "My AI" nennt Snapchat seinen Bot, der nicht als übergreifende Service-KI angelegt ist, sondern ein eigenes Nutzerprofil hat und insofern eher wie ein weiterer Freund auf Snapchat daherkommt. Und eben so sieht Spiegel den neuen Bot auch, wie er gegenüber The Verge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...