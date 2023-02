Folgendes Bezugsrecht ist vom 01.03.2023 bis einschliesslich 10.03.2023 auf Xetra handelbar:

The following subscription right will be tradable on Xetra from 01.03.2023 until 10.03.2023:

ISIN Mnemonic Longname Product Assignment Group

DE000A32VN42 B5A0 Bauer AG BZR GER0

Alle weiteren Details entnehmen Sie bitte dem Rundschreiben 009/2023, abrufbar auf www.xetra.com.

For further details please check circular 009/2023, available on www.xetra.com.

