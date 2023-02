© Foto: Boris Roessler/dpa/dpa-Bildfunk



Nachdem die Inflation in Frankreich und Spanien unerwartet stark angestiegen ist, wetten Anleger auf höhere Zinssätze der EZB.

Die Preise in Europa, allen voran in Frankreich und Spanien, gehen durch die Decke. Allein im Februar steigen die Verbraucherpreise in Frankreich um 7,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat an. Insbesondere Lebensmittel und Dienstleistungen wurden teurer. In Spanien lag der Anstieg bei 6,1 Prozent. Beide Werte überschreiten die Erwartungen von Analysten, berichtet Bloomberg. Das verändert den Blick vieler Anleger auf die aktuelle Situation in der Eurozone. Stimmen innerhalb der Europäischen Zentralbank (EZB), die eine Verlangsamung der straffen Geldpolitik fordern, werden immer leiser.

Prominent hingegen sind Meinungen wie die von EZB-Ratsmitglied Boris Vujcic. "Solange die Kernrate auf dem Niveau bleibt, über das wir sprechen, und das deutlich höher als unsere Zinssätze und deutlich höher als unser Ziel ist, sollten wir weitermachen", sagt Vujcic gegenüber Bloomberg. Die Zahlen aus Frankreich und Spanien untermauern seinen Standpunkt und geben Rückenwind für Zinserhöhungen in der März-Sitzung der EZB.

Anleger haben zuletzt ebenfalls auf einen verlängerten geldpolitischen Straffungszyklus der EZB gesetzt. Die Mehrheit schließt Zinssenkungen in der Eurozone in diesem Jahr aus und setzt darauf, dass der Einlagesatz bis 2024 weiter steigen wird.

Die Händler haben ihre Wetten auf den so genannten Endsatz von 3,5 Prozent zu Beginn des Jahres erhöht, was auch auf die unerwartet schlechten Preisdaten aus den USA zurückzuführen sei, berichtet Bloomberg.

"Ich denke, dass dieses Repricing in gewisser Weise dem entspricht, was wir bei unseren letzten Projektionen gemacht haben, bei denen wir im Grunde genommen eine höhere Inflation für einen längeren Zeitraum prognostiziert haben und eine Kerninflation, die sich als stabiler herausstellte, als die meisten Leute wahrscheinlich erwartet hatten", sagt Vujcic.

Vujcic zufolge sind die Kreditkosten im Begriff, ein Niveau zu erreichen, das die Wirtschaft eher einschränkt als anregt. Über den endgültigen Zinssatz sagte er: "Ich glaube nicht, dass ihn zu diesem Zeitpunkt jemand wirklich kennt", und lehnte es im Gespräch mit Bloomberg ab, darüber zu spekulieren.

Mit Megatrends zur Mega-Rendite? Welche Megatrends es gibt, warum sich ein Investment lohnen könnte und was Anleger dabei beachten sollen, all das erfahren Sie im neuen Report von Dr. Dennis Riedl. Als besonderes Extra stellt der Trendfolge-Experte einen vielversprechenden Geheimtipp vor. Jetzt kostenlos mehr erfahren!

(lif) für die wallstreet:online Zentralredaktion