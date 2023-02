EQS-News: SURTECO GROUP SE / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

SURTECO GROUP SE: Kaufvertrag über den Erwerb der OMNOVA Geschäftsbereiche "laminates and performance films and coated fabrics" von Synthomer PLC zum 28. Februar 2023 vollzogen Buttenwiesen, 28. Februar 2023 - Die SURTECO GROUP SE gibt den Vollzug des am 13. Dezember 2022 abgeschlossenen Kaufvertrags über den Erwerb der OMNOVA Geschäftsbereiche "laminates and performance films and coated fabrics" von der Synthomer PLC bekannt. Die Geschäftsbereiche sind auf die Produktion und den Vertrieb von Laminaten, Folien und vinylbeschichteten Stoffen an Standorten in den USA und in Thailand spezialisiert. Mit dieser Übernahme wurde ein wichtiger Schritt zur Umsetzung der fokussierten Internationalisierung im Rahmen der Unternehmensstrategie getätigt. Das Produktangebot in den USA ergänzt das bestehende Laminat-, Folien- und Kantengeschäft von SURTECO in Nordamerika und mit vinylbeschichteten Stoffen wird ein weiteres Standbein zur Diversifizierung der Märkte und Produkte aufgebaut. Die Geschäfte werden von Standorten in Ohio, Pennsylvania, North Carolina, South Carolina, Mississippi, Ontario, Kanada und Rayong, Thailand aus betrieben. Auf Ganzjahresbasis wird in Nordamerika ein Umsatz von über 300 Millionen US-Dollar erwartet und ebenfalls auf Ganzjahresbasis ein Umsatz von über einer Milliarde Euro für den SURTECO Konzern. "Dieser Erwerb wird unsere Marktposition für dekorative Oberflächen in Nordamerika festigen und stellt einen bedeutenden Schritt für die nachhaltige Entwicklung der SURTECO Gruppe dar. Ich möchte unsere neuen Mitarbeiter/-innen ganz herzlich bei SURTECO willkommen heißen. Mein Dank geht auch an das Projektteam einschließlich unserer in den USA ansässigen CEO und CFO Mike Phillips und Gudrun Pechtold und insbesondere an Larry Schorr. Seine umfangreichen Erfahrungen und sein Engagement waren entscheidend für den erfolgreichen Abschluss" so Wolfgang Moyses, Vorstandsvorsitzender der SURTECO GROUP SE. Die Geschäftsbereiche werden als OMNOVA North America, Inc. und OMNOVA Engineered Surfaces Co, Ltd. innerhalb der Einheit SURTECO North America geführt und berichten direkt an den Chairman Wolfgang Moyses und den Deputy Chairman Larry Schorr. Die SURTECO GROUP SE wurde bei dieser Transaktion von Fredericks Michael & Co. beraten, einer Investementbank mit Büros in New York, London und Sao Paulo. www.fm-co.com. Die Rechtsberatung erfolgte von Brouse McDowell. www.brouse.com



Über SURTECO Die SURTECO GROUP SE mit Sitz in Buttenwiesen ist eine mittelständische, international tätige Beteiligungsgesellschaft. Das börsennotierte Unternehmen vereint führende nationale und internationale Marken der Oberflächentechnologie unter einem Dach. Das umfangreiche Produktportfolio umfasst neben bedruckten Dekorpapieren, Imprägnaten, Trennpapieren, dekorativen Flächenfolien und Kantenbändern auf Basis von technischen Spezialpapieren und Kunststoffen auch Sockelleisten aus Kunststoff, technische Profile für die Industrie und Rolladensysteme. Der Konzern erwirtschaftete mit über 3.000 Mitarbeiter-/innen an weltweit 22 Produktionsstandorten einen Jahresumsatz von rund 757 Mio. €, davon 25 % in Deutschland, 47 % im europäischen Ausland und weitere 28 % in Amerika, Asien und Australien. Die Kunden der SURTECO Gruppe stammen überwiegend aus der Holzwerkstoff-, Fußboden- und Möbelindustrie sowie aus dem Innenausbau. Die Aktien der SURTECO GROUP SE sind im amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter und Münchner Börse unter dem Kürzel SUR und der ISIN DE0005176903 notiert und werden auch an den Börsen in Berlin, Düsseldorf und Stuttgart gehandelt. Vorbehalt bei Zukunftsaussagen Soweit in dieser Pressemitteilung Prognosen oder Erwartungen geäußert oder die Zukunft betreffende Aussagen enthalten sind, können diese Aussagen mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. Dadurch besteht keine Garantie für die geäußerten Aussagen und Erwartungen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich abweichen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die Zukunftsaussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten.

