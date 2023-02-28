Anzeige
Mehr »
Login
Dienstag, 28.02.2023 Börsentäglich über 12.000 News von 682 internationalen Medien
Massive Turnaroundchance: 3,00-€-Aktie auf dem Weg zur 21,00€-Aktie?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2JRK5 ISIN: US34417P1003 Ticker-Symbol: 2JE 
Frankfurt
27.02.23
08:04 Uhr
47,600 Euro
0,000
0,00 %
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
FOCUS FINANCIAL PARTNERS INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
FOCUS FINANCIAL PARTNERS INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
48,80049,00018:14
48,80049,00016:52
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
FOCUS FINANCIAL PARTNERS
FOCUS FINANCIAL PARTNERS INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
FOCUS FINANCIAL PARTNERS INC47,6000,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.