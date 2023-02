Lithiumexplorer Usha Resources (TSXV: USHA; OTCQB: USHAF; FRA: JO0) befindet sich nach eigenen Aussagen in fortgeschrittenen Verhandlungen zum Erwerb zweier Hartgestein-Lithiumprojekte in Ontario und Québec.Das ins Auge gefasste Ontario-Projekt liegt in der Nähe der Seymour Lake Lithium-Lagerstätte von Green Technology Metals (ASX: GT1), die schätzungsweise 2 bis 3 Millionen Tonnen Lithium mit einem Gehalt von 1,25 % enthält. Das Quebec-Projekt liegt ...

