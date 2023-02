© Foto: Martin Meissner - picture alliance / ASSOCIATED PRESS



Der Markt für Videospiele-Erlebnisse à la Netflix hat eine wachsende Fangemeinde und steht laut Microsoft erst am Anfang.

Die Xbox-Konsole war damals ein Gamechanger - im wahrsten Sinne des Wortes. Als Microsoft die Spielebox vor über 20 Jahren auf den Markt brachte, war dies der Beginn einer langfristigen Erfolgsstory. Der Markt für Onlinespiele wächst weltweit, wird immer facettenreicher und generiert Milliardenumsätze. Ein Teilsegment ist der Bereich Gaming-Abos, der aktuell nur einen geringen Anteil am Online-Spielemarkt hat. Doch dieser dürfte parallel zur Zahl nutzbarer Geräte und flexiblerer Einsatzmöglichkeiten, deutlich steigen.

Microsoft sieht großes Wachstumspotenzial in dem Bereich, den es über den Xbox Game Pass bespielt. Dabei handelt es sich um einen Abo-Dienst für Videospiele, der im Juni 2017 an den Start ging und Nutzern gegen eine monatliche Gebühr von 10 bis 15 US-Dollar Zugang zu über 400 unterschiedlichen Spielen ermöglicht - und zwar auf verschiedenen Geräten (Cloud Gaming). Die Spiele sind in einem Katalog gebündelt und stammen von verschiedenen Entwicklern und Anbietern. Derzeit nutzen über 25 Millionen Abonnenten das Angebot - Tendenz steigend. Denn heute hat Microsoft verkündet, dass der Game Pass auf Dutzende neuer Märkte ausgeweitet werde und danach erstmal in 86 Ländern verfügbar sei.

Ganz oben auf der Agenda von Microsoft steht aktuell die geplante Übernahme des Gaming-Unternehmens Activision Blizzard, zu dessen Produkt-Portfolio der Kassenschlager "Call of Duty" gehört. Insgesamt wollen die US-Amerikaner 95 US-Dollar pro Aktie bieten, wobei sich das Volumen insgesamt auf fast 69 Milliarden US-Dollar belaufen würde. Damit wäre es die bisher größte Übernahme des Technologie-Riesen.

Ob der Deal zustande kommt, bleibt abzuwarten. Aktuell stehen noch einige Genehmigungen von Kartellbehörden aus, die Bedenken anmelden, dass die Marktmacht von Microsoft durch die Übernahme zu groß wird. Um Monopol-Bedenken bei Wettbewerbern zu zerstreuen, geht Microsoft bereits in die Offensive und hat mit Nvidia und Nintendo bereits zielführende Vereinbarungen getroffen und räumt ihnen - zunächst auf zehn Jahre befristet - Zugang zu bestimmten Spieleklassikern ein.

Viele Marktteilnehmer rechnen damit, dass Microsoft am Ende grünes Licht für den Übernahme-Deal erhalten wird, was der Aktie Rückenwind geben dürfte. Das Gros der von Marketscreener erfassten Analysten rät aktuell zum Kauf. Das mittlere Kursziel sehen sie bei 292 US-Dollar und damit fast 17 Prozent über dem letzten Schlusskurs.

(ir) für die wallstreet:online Zentralredaktion