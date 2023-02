Microba Life Sciences Limited (ASX: MAP) ("Microba"), ein Präzisionsmikrobiom-Unternehmen, freut sich, bekannt zu geben, dass die nächste Generation seiner Testprodukte, MetaXplore, in Australien unter der neuen Marke Co-Biome für medizinische Fachkräfte eingeführt wurde. Damit wird der Meilenstein für die Einführung neuer Gesundheitsprodukte erreicht, der im Jahresbericht für das Geschäftsjahr 2002 angekündigt und in den Quartalsberichten nach der geschlossenen Beta-Version im Juni 2022 aktualisiert wurde.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230228005721/de/

MetaXplore GI Plus can help you explore the impact your patients' gut microbiome may be having on their health. MetaXplore GI Plus translates diagnostic gastrointestinal markers and targeted pathogen, protist and parasite panels1 alongside metagenomic-driven gut microbiome insights2 for over 28,000* microbial species and their function. (Photo: Business Wire)