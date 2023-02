Nel einer der Publikumslieblinge, wenn es um Wasserstoffaktien geht, lieferte heute Morgen die mit Spannung erwarteten Zahlen. Und die Reaktionen waren gemischt, genau wie die Zahlen teilweise besser, teilweise schlechter als erwartet ausfielen. Auf jeden Fall nichts angebrannt. Mit Chance auf Besserung. Der Impuls für "die ganze Wasserstoffbranche" blieb auf jeden Fall aus. Wieso? Wir erinnern uns an Bloom Energy, die am 9.02.2023 den ganzen Wasserstoff-Sektor in den Fokus rückten - mit Zahlen, die alle Erwartungen übertrafen. Und die zeigten, dass Break-Even auch für Wasserstoffs keine unerreichbare ...

