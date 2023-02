Mit 9,1 Prozent hatte die Inflation in den USA im Juni 2022 ihren Höchststand erreicht. Im Januar lag die Inflation noch bei 6,4 Prozent. Nun gibt es Analysten und Branchenkenner, die für später in diesem Jahr eine US-Inflation von acht bis zwölf Prozent erwarten. Grund sei, dass die Inflation das M2-Geldwachstum noch einholen müsste. Seit dem Jahr 2000 ist die Geldmenge um 40 Prozent gestiegen. Noch nie ist die Geldmenge in diesen Dimensionen angestiegen, ohne dass eine starke Inflation ...

