Auf dem Mobile World Congress (MWC) Barcelona 2023 hat Huawei eine umfassende Palette von One 5G-Lösungen vorgestellt, die alle Frequenzbänder auf 5G umstellen können. Cao Ming, President von Huawei Wireless Product Line, erklärte: "Die rasante Entwicklung von 5G wird die Entwicklung aller Frequenzbänder hin zu 5G vorantreiben. Um Betreibern dabei zu helfen, den Wert jedes Bandes zu maximieren und die Netzwerkkapazitäten in mehreren Dimensionen kontinuierlich zu verbessern, bieten die One 5G-Lösungen von Huawei nicht nur branchenführende Leistung, sondern auch vereinfachte Betriebs- und Wartungsabläufe und Bereitstellung sowie eine konkurrenzlose Energieeffizienz und Entwicklungsfähigkeit."

Konvergierte TDD+FDD-Netze werden zur Hauptmethode für den 5G-Aufbau. One 5G-Lösungen können die volle Leistung aller Bänder an einem einzigen Standort auf der Grundlage von TDD, FDD und Indoor-Digitalisierung freisetzen. Darüber hinaus ermöglicht intelligentRAN eine tiefgreifende, netzwerkweite Zusammenarbeit über alle Szenarien hinweg und unterstützt Betreiber beim Aufbau der kosteneffizientesten 5G-Netzwerke.

ELAA für optimale TDD-Abdeckung und Erfahrung sowie MetaAAU für alle Szenarien

Kombinationen aus fortschrittlicher Software und Hardware, wie z. B. die extrem große Antennengruppe (ELAA) und der AHR-Algorithmus, können zu einer optimalen TDD-Abdeckung und einem ultimativen Erlebnis führen. Das neue "0 Bit, 0 Watt" MetaAAU bietet eine hervorragende Abdeckung bei optimaler Energieeffizienz in allen Szenarien und gewährleistet bei geringer Last einen extrem niedrigen Stromverbrauch.

In Bezug auf diskrete Spektrumszenarien kann der 800-MHz-MetaAAU mit der größten Bandbreite der Branche das gesamte C-Band abdecken. Dies ermöglicht die vereinfachte Einführung von 3400 MHz bis 3800 MHz und wird in Zukunft auch 3800 MHz bis 4200 MHz abdecken. Für Szenarien mit begrenztem Platz für die Antenneninstallation wird Huawei Meta BladeAAU auf den Markt bringen, das Meta- und Blade-Technologien auf innovative Weise integriert. Mit dem Meta BladeAAU können alle Sub-6-GHz-Bänder auf einem einzigen Mast installiert werden. Der aktive Teil wurde auf MetaAAU aufgerüstet, um eine optimale Energieeffizienz und Leistung für TDD-Bänder zu erreichen, während der passive Teil auf 2L8H aufgerüstet wurde, um bei Bedarf eine optimale Konfiguration für Sub-3-GHz-Bänder zu unterstützen.

Dank kontinuierlicher Weiterentwicklungen in der M-MIMO-Systemtechnik (MIMO Multiple Input, Multiple Output) wiegt das neue 32T32R M-MIMO-Modul für Makro-Basisstationen nur 12 kg. Es ist nicht nur hochleistungsfähig, sondern weist auch das branchenweit leichteste Design auf, was bedeutet, dass es von nur einer Person installiert und mit einer Hand getragen werden kann. Dies erhöht zusätzlich die Effizienz beim Netzaufbau für die Betreiber.

Weitere Durchbrüche bei den Ultrabreitband- und Mehrantennentechnologien, die die Entwicklung aller Bänder in Richtung 5G beschleunigen

Bestehende FDD-Bänder entwickeln sich weiter in Richtung 5G, stehen aber vor Herausforderungen wie fragmentiertem Spektrum, geringer Bandbreite und mehreren RATs. Zur Beseitigung dieser Probleme fördert Huawei Ultrabreitband-Mehrantennenlösungen, die die Bereitstellung vereinfachen, die spektrale Effizienz verbessern und 5G sowie bestehende RATs miteinander in Einklang bringen.

Die mit modernster Hardware und Algorithmen ausgestattete Ultrabreitband 4T4R RRU vereinfacht die Bereitstellung aller FDD-Bänder und RATs und senkt den Energieverbrauch um 20 %. Darüber hinaus eliminiert die integrierte Technologie zur PIM-Unterdrückung etwaige Interferenzen, und SingleCell verbessert die vom Benutzer wahrgenommene Rate am Zellenrand um 20 %.

Dank der hochpräzisen, für FDD-Bänder entwickelten 5G New Radio Beamforming-Technologie kann die Ultrabreitband 8T8R RRU gleichzeitig die Netzkapazität und -abdeckung erhöhen und so die Leistung um 40 verbessern. In Szenarien mit mittlerer und hoher Auslastung ermöglicht die Power-Boosting-Technologie eine 100-prozentige dynamische Leistungsaufteilung zwischen Trägern und RATs, wodurch die gleiche Leistung bei 30 geringerem Stromverbrauch erzielt wird. Bei geringer Last unterstützt Power-Adapting die bedarfsgerechte Stromverbrauchsplanung, um einen äquivalenten Grundstromverbrauch zwischen 8T8R und 4T4R RRUs zu erreichen.

Das FDD-M-MIMO von Huawei ist weltweit stark verbreitet, da es die Kapazität um das Fünffache steigern kann. Der neu eingeführte FDD-BladeAAU ist eine Kombination aus FDD-M-MIMO und fortschrittlicher transparenter Antennentechnologie. Er erreicht eine optimale Abdeckung im Sub-3-GHz-Bereich und ultimative Kapazität bei gleichzeitiger Unterstützung der einpoligen Bereitstellung.

Erweiterung der 5G-Premium-Indoor-Erfahrung und Sicherstellung der 5G-Abdeckung von städtischen bis hin zu ländlichen Gebieten

Derzeit werden 70 des gesamten drahtlosen Netzverkehrs in Innenräumen abgewickelt. Die Huawei LampSite 5.0-Lösung integriert 3G, 4G und 5G, und dieses Design reduziert das Gewicht und Volumen um 25 und den Stromverbrauch am Standort um 40 %. Mithilfe des einzigartigen verteilten M-MIMO-Systems lässt sich die Netzwerkkapazität um das Vierfache erhöhen, wodurch ein allgegenwärtiges Gigabit-Erlebnis erreicht wird. LampSite 5.0 hat sich in vielen Innenräumen wie Flughäfen, Bahnhöfen und Einkaufszentren zur ersten Wahl entwickelt.

In abgelegenen ländlichen Gebieten bietet die RuralLink-Lösung von Huawei eine Drei-Sektoren-Abdeckung mit nur einer einzigen RRU und einer Antenne. Es nutzt Mikrowellen-Fronthaul, um die Bereitstellung zu vereinfachen, macht BBUs überflüssig und erhöht die Reichweite von abgelegenen Standorten auf 20 km. RuralLink zeichnet sich durch ein vereinfachtes Design und einen geringen Stromverbrauch aus. Es unterstützt die Fernwartung und benötigt nur sechs Solarpaneele für die Stromversorgung eines einzelnen Standorts.

SDIF führt die nachhaltige Entwicklung in der Antennenindustrie an: 20 höhere Energieeffizienz in allen Frequenzbändern

Signal Direct Injection Feeding (SDIF) ist eine einzigartige fortschrittliche Antennentechnologie von Huawei. Sie spart eine große Anzahl von Zuleitungen und Kabeln ein, verbessert die Amplituden- und Phasenpräzision und reduziert erheblich den Impedanzverlust, wodurch die HF-Effizienz der Antenne insgesamt gesteigert wird. Die SDIF-Technologie von Huawei wurde für alle Antennenszenarien und -serien entwickelt, um band- und regionsspezifische Konfigurationsanforderungen zu erfüllen und die Energieeffizienz aller Bänder um 20 Prozent zu steigern.

Ultrabreitband-Mehrkanalmodus ist entscheidend für MAGICSwave der nächsten Generation

Die neuen 2T-Produkte, die konventionelle Bänder (mit 800 MHz Bandbreite) unterstützen, ermöglichen die Aggregation von mehr Trägern. Die neuen 2T-Produkte mit E-Band-Unterstützung bieten eine Kapazität von 25 Gbit/s. Zudem ist dank höherer Sendeleistung und intelligenter Beam-Tracking-Antennen ihre Übertragungsdistanz um 50 länger als bei den besten Produkten der Branche.

IntelligentRAN signalisiert einen neuen Weg für RAN-Intelligenz

Huawei Intelligent RAN (Radio Access Network) bringt Intelligenz in das Funkzugangsnetz und bietet drei Hauptfunktionen: iPowerstar, iHashband und iFaultcare. Die Ergebnisse von Live-Netzwerktests haben gezeigt, dass iPowerstar den Energiespareffekt im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen verdoppelt, während iHashband die Nutzererfahrung um 30 verbessert und iFaultcare die Effizienz der Fehlerbehebung um 40 erhöht. IntelligentRAN wird verschiedene intelligente Anwendungen für mehr Szenarien bereitstellen und eine tiefgreifende Zusammenarbeit zwischen allen Bändern und Szenarien ermöglichen.

"Huawei wird Betreibern durch eine Reihe einzigartiger Innovationen dabei helfen, alle Bänder auf 5G umzustellen und den Nutzern das ultimative mobile Netzwerkerlebnis zu bieten. Mit Blick auf die Zukunft wird Huawei weiterhin Innovationen an der Seite globaler Kunden vorantreiben, um eine Win-Win-Zukunft für 5G zu erreichen", so Cao.

Der MWC Barcelona 2023 findet vom 27. Februar bis zum 2. März in Barcelona, Spanien, statt. Huawei präsentiert seine Produkte und Lösungen an Stand 1H50 im Fira Gran Via, Halle 1. Gemeinsam mit globalen Betreibern, Branchenexperten und Meinungsführern befassen wir uns mit Themen wie dem Erfolg von 5G, den Chancen von 5.5G, der grünen Entwicklung, der digitalen Transformation und unserer Vision, mit dem GUIDE Business Blueprint den Grundstein für 5.5G zu legen und auf dem Erfolg von 5G aufzubauen, um noch größeren Wohlstand zu erreichen. Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2023.

