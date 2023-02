Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 28 février/February 2023) - The common shares of Birchtree Investments Ltd. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Birchtree Investments Ltd. is an investment company with the long-term goal of divesting its investment assets at a profit. The Issuer plans to invest opportunistically, making use of the experience and contacts of its Board and management to identify promising investments at a stage of development where the Issuer will be able to play a role in the success of the investment. The Issuer's focus is on (i) early stages of a target company's development, (ii) technologies that are developed and validated but may be in the early stage of commercialization, or (iii) target companies that require strategic guidance and thus are undervalued. The Issuer has made initial investments in 7 companies.

_________________________________

Les actions ordinaires de Birchtree Investments Ltd. ont été approuvées pour inscription à la CSE.

Les documents d'inscription et d'information seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Birchtree Investments Ltd. est une société d'investissement dont l'objectif à long terme est de se départir de ses actifs d'investissement avec profit. L'Emetteur prévoit d'investir de manière opportuniste, en utilisant l'expérience et les contacts de son Conseil d'administration et de sa direction pour identifier des investissements prometteurs à un stade de développement où l'Emetteur pourra jouer un rôle dans le succès de l'investissement. L'Emetteur se concentre sur (i) les premiers stades de développement d'une société cible, (ii) les technologies qui sont développées et validées mais qui peuvent être au stade précoce de la commercialisation, ou (iii) les sociétés cibles qui nécessitent une orientation stratégique et sont donc sous-évaluées. L'Émetteur a réalisé des investissements initiaux dans 7 sociétés.

Issuer/Émetteur: Birchtree Investments Ltd. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): BRCH Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 77 515 500 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 4 998 500 CSE Sector/Catégorie: Diversified Industries/Sociétés diversifiées CUSIP: 09077K 10 4 ISIN: CA 09077K 10 4 9 Boardlot/Quotité: 500 Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Listing Date/Date de l'inscription: Le 1 mars/March 2023 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: Le 31 Août/August Transfer Agent/Agent des transferts: Marrelli Trust Company Limited

The Exchange is accepting Market Maker applications for BRCH. Please email: Trading@theCSE.com.

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.