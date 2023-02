Die End-to-End-MRO-IT-Lösung des Unternehmens optimiert den technischen Betrieb der karibischen Fluggesellschaft

Seabury Solutions, ein Marktführer im Bereich Informationstechnologie für die Luftfahrtindustrie, gab heute bekannt, dass nun auch die nationale Fluggesellschaft der Bahamas, Bahamasair, zum wachsenden Kundenstamm von Alkym gehört.

Bijoy Mechery, CEO und President von Seabury Solutions, kommentierte: "Wir bei Seabury Solutions wollen unseren Kunden die besten Lösungen bieten und kennen die Herausforderungen, denen sie bei der Ablösung von Altsystemen gegenüberstehen. Dank der fundierten Branchenkenntnisse unseres Teams und unserer flexiblen Herangehensweise können wir die Datenbankkonvertierung effizient durchführen und die spezifischen Anforderungen und Zeitpläne unserer Kunden erfüllen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Bahamas Air und sie beim Erreichen ihrer Geschäftsziele zu unterstützen."

"Wir freuen uns sehr, das jüngste Mitglied in unserem wachsenden Kundennetzwerk in Nordamerika begrüßen zu dürfen. Die Zeit, die wir investieren, um die Anforderungen unserer Kunden wirklich zu verstehen, und die kontinuierliche Weiterentwicklung unserer hochmodernen Software sind die entscheidenden Gründe dafür, dass so viele unserer Kunden sich für unser MRO/M&E-System entschieden haben", so Carlos Bianchi, VP, Head of Sales Marketing von Seabury Solutions.

Die Implementierung bei Bahamasair ist derzeit in vollem Gange. Die Fluggesellschaft hat sich für die Suite der Alkym-Module entschieden, um die Wartung ihrer Flugzeuge, die Materiallogistik und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften für die B737- und ATR-Flotte zu verwalten und zu kontrollieren.

Dion Rolle, Director of Maintenance bei Bahamasair, merkte an: "Die Flexibilität von Alkym, die einfache Nutzung, die weitreichende Fähigkeit, mit Altsystemen zu kommunizieren, und die intuitive Benutzeroberfläche werden sicherstellen, dass sich unser Technik-Team nahtlos an die neuesten digitalen Technologien anpassen kann, die zur Unterstützung der Flugzeugwartung eingesetzt werden, während wir gleichzeitig unsere gesetzlichen Anforderungen erfüllen."

ÜBER BAHAMASAIR

Bahamasair wurde 1973 als Ergebnis des neu gegründeten unabhängigen Commonwealth of The Bahamas gegründet. Der Hauptsitz der nationalen Fluggesellschaft der Bahamas befindet sich in Nassau und sie setzt einen Mix aus B737- und ATR-Flugzeugen ein. Die Fluggesellschaft fliegt vom Lynden Pindling International Airport aus 32 inländische und regionale Ziele in der Karibik und in den Vereinigten Staaten an.

ÜBER SEABURY SOLUTIONS

Seabury Solutions ist ein Weltmarktführer in der Entwicklung von Unternehmenssoftware und in der Beratung. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat sich durch die Bereitstellung einer branchenführenden Suite von IT-Lösungen für die Luftfahrt, die die Effizienz und den Entscheidungsfindungsprozess für Fluggesellschaften, Verteidigungsorganisationen, Hubschrauberbetreiber, Regulierungsbehörden und MROs verbessern, einen Namen auf dem Markt gemacht.

