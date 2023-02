ExaGrid im Bericht im Quadranten "Strong Performer" positioniert und im Segment der Region Nordamerika mit "Customer's Choice"-Auszeichnung geehrt

ExaGrid, die branchenweit einzige Tiered Backup Storage-Lösung, gab heute bekannt, dass das Unternehmen im Bericht January 2023 Gartner Peer Insights "Voice of the Customer" Enterprise Backup and Recovery Software Solutions als "Strong Performer" anerkannt wurde. Dieser Bericht, der auf Peer-Reviews und Bewertungen basiert, enthält Segmentansichten, in denen die Anbieter dieses Marktes basierend auf der Demografie ihrer Bewerter unter einem bestimmten Kundensegment der Branche, der Bereitstellungsregion oder der Unternehmensgröße gruppiert werden. Im Segment der Region Nordamerika wurde ExaGrid als "Customers' Choice" positioniert.

Wichtige Punkte aus dem Bericht Gartner Peer Insights "Voice of the Customer" Enterprise Backup and Recovery Software Solutions1

"Die "Voice of the Customer" ist ein Dokument, das Bewertungen von Gartner Peer Insights zu Erkenntnissen für IT-Entscheidungsträger zusammenfasst. Diese aggregierte Peer-Perspektive ergänzt zusammen mit den einzelnen detaillierten Bewertungen die Gartner-Expertenrecherche und kann eine Schlüsselrolle in Ihrem Kaufprozess spielen, da sie sich auf direkte Peer-Erfahrungen bei der Implementierung und dem Betrieb einer Lösung konzentriert. In dieses Dokument werden nur Anbieter mit 20 oder mehr zulässigen veröffentlichten Bewertungen (und 15 oder mehr Bewertungen für "Capabilities" und "Support/Delivery") während des angegebenen 18-monatigen Einreichungszeitraums aufgenommen. Bewertungen von Anbieterpartnern oder Endbenutzern von Unternehmen mit einem Umsatz von weniger als 50 Millionen US-Dollar sind von dieser Methode ausgeschlossen.

Anbieter, die im oberen rechten Quadranten der "Voice of the Customer"-Quadranten platziert sind, werden mit der Auszeichnung "Gartner Peer Insights Customers Choice" anerkannt, die durch ein Customers' Choice-Abzeichen gekennzeichnet ist. Die anerkannten Anbieter erreichen oder übertreffen den Marktdurchschnitt sowohl in "Overall Experience" als auch in "User Interest" und "Adoption".

Anbieter, die im unteren rechten Quadranten "Established" der "Voice of the Customer" platziert sind, erfüllen oder übertreffen den Marktdurchschnitt in "User Interest" und "Adoption", erreichen jedoch nicht den Durchschnitt in "Overall Experience".

Anbieter, die im oberen linken Quadranten "Strong Performer" der "Voice of the Customer" platziert sind, erreichen oder übertreffen den Marktdurchschnitt in "Overall Experience", aber nicht in "User Interest" und "Adoption".

Anbieter, die im unteren linken Quadranten "Aspiring" der "Voice of the Customer" platziert sind, erreichen weder den Marktdurchschnitt in "User Interest" und "Adoption" noch den in "Overall Experience". Wie alle Anbieter in diesem Bericht sind ihre Produkte auf diesen Markt ausgerichtet und sie haben die Mindestkriterien für die Aufnahme erfüllt.Die vollständige "Voice of the Customer"-Methodik finden Sie hier.

"Wir fühlen uns geehrt, in diesem Bericht anerkannt zu werden, der die Peer-Perspektiven zusammen mit den einzelnen detaillierten Bewertungen auf dem Markt für Backup- und Wiederherstellungssoftwarelösungen für Unternehmen zusammenfasst", sagte Bill Andrews, Präsident und CEO von ExaGrid. "Wir sind unseren Kunden dankbar, dass sie ExaGrid Tiered Backup Storage geprüft und ihre Erfahrungen auf Gartner Peer Insights veröffentlicht haben, und uns so ermöglicht haben, diese Auszeichnung zu erlangen. ExaGrid hat mehr als 3.750 aktive Kunden aus dem gehobenen Mittelstand bis hin zu großen Unternehmen, die ExaGrid Tiered Backup Storage zum Schutz ihrer Daten einsetzen."

1 Gartner Peer Insights "Voice of the Customer for Enterprise Backup and Recovery Software Solutions" von Peer Contributors, 20. Januar 2023.

Gartner ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke und Peer Insights ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. oder auch seinen verbundenen Unternehmen in den USA und international und werden hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Die Inhalte von Gartner Peer Insights stellen die Meinungen einzelner Endbenutzer dar, die auf ihren eigenen Erfahrungen mit den auf der Plattform aufgeführten Anbietern basieren, sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden und repräsentieren auch nicht die Ansichten von Gartner oder seinen verbundenen Unternehmen. Gartner befürwortet weder Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in diesen Inhalten dargestellt sind, noch gibt Gartner ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistungen in Bezug auf diese Inhalte hinsichtlich ihrer Richtigkeit oder Vollständigkeit, einschließlich Gewährleistungen der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über ExaGrid

ExaGrid bietet Tiered Backup Storage mit einer einzigartigen Disk-Cache-Landing Zone, einem Langzeitaufbewahrungsspeicher und einer Scale-Out-Architektur. Die Landing Zone von ExaGrid sorgt für besonders schnelle Backups, Wiederherstellungen und sofortige VM-Wiederherstellung. Das Retention-Repository ist die kostengünstigste Lösung für die langfristige Speicherung. Die Scale-Out-Architektur von ExaGrid umfasst vollständige Appliances und stellt auch bei steigenden Datenmengen ein Backup-Fenster mit fester Länge zur Verfügung, wodurch kostenintensive Hardware-Upgrades und die Überalterung von Produkten vermieden werden. ExaGrid bietet den branchenweit einzigen zweistufigen Backup-Speicheransatz mit einer netzwerkunabhängigen Schicht, verzögerten Löschvorgängen und unveränderlichen Objekten zur Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen.

ExaGrid beschäftigt in den folgenden Ländern und Regionen Vertriebsmitarbeiter und Systemtechniker vor Ort: Argentinien, Australien, Benelux, Brasilien, Kanada, Chile, GUS, Kolumbien, Tschechische Republik, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Iberische Halbinsel, Indien, Israel, Japan, Mexiko, Skandinavien, Polen, Saudi-Arabien, Singapur, Südafrika, Südkorea, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate, Großbritannien, USA und andere Regionen.

Besuchen Sie uns auf exagrid.com oder verbinden Sie sich mit uns auf LinkedIn. Sehen Sie, was unsere Kunden über ihre eigenen ExaGrid-Erfahrungen zu berichten haben, und erfahren Sie in unseren Kundenerfolgsgeschichten, warum sie jetzt deutlich weniger Zeit für ihre Backups aufzuwenden brauchen. ExaGrid ist stolz auf seinen NPS-Score von +81!

ExaGrid ist eine eingetragene Marke von ExaGrid Systems, Inc. Alle anderen genannten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230228005427/de/

