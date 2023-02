Bereitstellung erweiterter Funktionen unterstreicht die Anstrengungen, um Kunden-Feedback zu berücksichtigen und ihre täglichen Bedürfnisse zu erfüllen

Q4 Inc. (TSX: QFOR) ("Q4" oder "das Unternehmen"), ein Marktführer bei Kommunikationsplattformen für den Kapitalmarkt, freut sich, neue Erweiterungen von Q4 Desktop bekannt zu geben, einem CRM-System für Investor Relations. Q4 Desktop wird eine vollständig integrierte E-Mail-Automatisierung mit Personalisierungsfunktionen bereitstellen, die die Outreach-Strategien für IR-Experten unterstützen wird. Für ortsungebundene IROs bietet die brandneue App Q4 Go ein mobiles CRM-Erlebnis, das eine effektive Verwaltung der täglichen Programmaktivitäten von jedem Ort aus und zu jeder Zeit sicherstellt.

Email Automation for Modern IR Teams on Q4 Desktop (Graphic: Business Wire)

Die integrierte E-Mail-Funktionalität von Q4 Desktop ermöglicht dem Kunden, E-Mails direkt aus seinem CRM zu versenden. Sie schafft die Möglichkeit, die Kommunikation zu personalisieren, um Kapitalmarktkontakten ein individuelles Erlebnis anzubieten. Dadurch kann auf komplexe Automatisierungstools von Drittanbietern verzichtet und die Frustration durch manuelle Formatierungsarbeiten überwunden werden. Solche personalisierten Interaktionen ermöglichen das Erstellen automatisierter und nachverfolgbarer Kommunikationsprozesse innerhalb des CRM, die die Effizienz steigern und die Beziehungen zwischen den Kapitalmärkten stärken.

"Wir freuen uns, dass wir diese Funktion, die von unseren Kunden wiederholt nachgefragt wurde, noch in diesem Quartal in unser evolvierendes CRM integrieren können", so Darrell Heaps, Gründer und CEO von Q4. "Unsere E-Mail-Integration wurde entwickelt, um die Zustellbarkeit zu gewährleisten, und ermöglicht den IROs, jeden Kontaktpunkt zu verfolgen und Beziehungen leichter zu pflegen als je zuvor."

Q4 Go ermöglicht den Zugriff auf wichtige CRM-Workflows, die komplett in Q4 Desktop integriert sind, etwa die Identifizierung von Kontakten, erweiterte Suchfunktionen und das Meeting-Management. Diese mobile App basiert auf denselben vereinheitlichten Daten und Erkenntnissen wie Capital Connect. Dies gewährleistet ihre künftige Skalierbarkeit und ermöglicht das Hinzufügen von Schnittstellen zu anderen wichtigen Workflows wie Events oder Analysen.

"Mit der Einführung von Q4 Go erhalten die IROs Zugang zu wichtigen Informationen über Investoren zu einer Zeit, in der Reisen und Präsenzveranstaltungen ein Comeback erleben", so Heaps. "Q4 Go, das die Power von Capital Connect nutzt, eröffnet grenzenlose Möglichkeiten, die Anwendung zu skalieren und den aggregierten Nutzen unseres enormen Datenvolumens in Zukunft zu entfalten."

Über Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX: QFOR) ist ein führender Anbieter einer Kommunikationsplattform für die Kapitalmärkte, die die Art und Weise verändert, wie börsennotierte Unternehmen, Investoren und Investmentbanken Entscheidungen mit Blick auf effiziente gegenseitige Begegnungen und eine effiziente Kommunikation miteinander treffen.

Die Plattform Capital Connect von Q4 erleichtert die Interaktion auf den Kapitalmärkten mithilfe von Produkten für die IR-Website, mit Lösungen für virtuelle Veranstaltungen, mit Engagement Analytics, mit einer Lösung für das Kundenbeziehungsmanagement auf den Kapitalmärkten, mit Tools für die Aktionärs- und Marktanalyse sowie mit Überwachungs- und ESG-Tools. Capital Connect ist die einzige ganzheitliche Kapitalmarktplattform, die digitale Kontakte fördert, Auswirkungen analysiert und auf das richtige Engagement abzielt, damit börsennotierte Unternehmen schneller und intelligenter arbeiten können.

Das Unternehmen ist ein verlässlicher Partner für über 2.650 börsennotierte Unternehmen weltweit, darunter einige der renommiertesten Markenunternehmen der Welt. Bei Q4 wird eine preisgekrönte Unternehmenskultur gepflegt, in der die Mitarbeitenden gefördert werden und sich weiterentwickeln können.

Q4 hat seinen Hauptsitz in Toronto und unterhält Niederlassungen in New York und London. Nähere Informationen unter www.q4inc.com.

Contacts:

Investor Relations: Sara Pearson, ir@q4inc.com

Medienanfragen: Heather Noll, media@q4inc.com