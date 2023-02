Kommunikations- und Personalverantwortliche steht die Videostreaming-Technologie ab sofort zur Verfügung, um globale Interaktionen mit wichtigen Stakeholdern zu unterstützen

Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV), das vertrauenswürdigste Streaming-Technologieunternehmen der Welt, gab heute die Einführung von Brightcove Communications Studio bekannt. Die Video-First-Lösung soll Personal- und Kommunikationsfachleuten dabei helfen, die Beziehung zu ihren internen Stakeholdern zu stärken und Interaktionen zu fördern.

"Ganz gleich, ob Ihre Arbeitsumgebung hybrid, persönlich oder virtuell ist wir alle haben erlebt, wie wichtig es ist, proaktiv mit internen Stakeholdern zu kommunizieren, unabhängig von Standort oder Sprache. Unternehmen suchen nach den besten Wegen, um Mitarbeiter, Aktionäre, Franchisenehmer und Partner anzusprechen, zu informieren, zu schulen und zu inspirieren", so Marty Roberts, Senior Vice President of Product Strategy and Marketing bei Brightcove. "Eine Video-First-Strategie für die interne Kommunikation kann ein effektives Instrument darstellen, um weltweit stärkere Verbindungen zu allen Stakeholdern aufzubauen und aufrechtzuerhalten."

Brightcove Communications Studio ist eine anpassbare Lösung, die ein markengerechtes, nahtloses Erlebnis bereitstellt, um interne und externe Stakeholder zu erreichen und einzubinden. Vom Mitarbeiter-Onboarding bis hin zur Verteilung von unternehmensinternen Informationen und Schulungen liefert Communications Studio ein kundenorientiertes Streaming-Erlebnis für Stakeholder, um häufige interne Kommunikationsherausforderungen zu bewältigen.

Zum Funktionsumfang von Brightcove Communications Studio gehört:

Immersives Streaming neue Video-Carousels für ein hochgradig visuelles Entdeckungserlebnis und strukturierte Sammlungen, die interne Kommunikationsteams kuratieren können, um ihren Zielgruppen maßgeschneiderte visuelle Erlebnisse zu bieten

neue Video-Carousels für ein hochgradig visuelles Entdeckungserlebnis und strukturierte Sammlungen, die interne Kommunikationsteams kuratieren können, um ihren Zielgruppen maßgeschneiderte visuelle Erlebnisse zu bieten Secure Viewing: erweitert um Sicherheits- und Schutzfunktionen, wie Single Sign-On, IP-Beschränkungen und Content-Schutz

erweitert um Sicherheits- und Schutzfunktionen, wie Single Sign-On, IP-Beschränkungen und Content-Schutz Live- und On-Demand-Content: ermöglicht Live-, vorab aufgezeichnete und On-Demand-Inhalte, um interne Kommunikationsaktivitäten wie Town Halls, Unternehmensversammlungen und Teampräsentationen zu unterstützen

ermöglicht Live-, vorab aufgezeichnete und On-Demand-Inhalte, um interne Kommunikationsaktivitäten wie Town Halls, Unternehmensversammlungen und Teampräsentationen zu unterstützen Weitere Funktionen benutzerfreundliche Oberfläche für die Verwaltung und Veröffentlichung von Videos, mehrsprachige Unterstützung, interaktive Elemente (Umfragen, Quiz, Chats), Suchfunktionen, automatische Untertitelung für Barrierefreiheit sowie Analyse- und Berichtsfunktionen

Über Brightcove Inc.

Brightcove entwickelt Streaming-Technologie-Lösungen mit einem weltweit führenden Maß an Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Sicherheit, um eine engere Verbindung zwischen Unternehmen und ihren Zielgruppen herzustellen, unabhängig davon, wo sie sich befinden oder auf welchen Geräten sie Content nutzen. In mehr als 60 Ländern ermöglicht die intelligente Videoplattform von Brightcove Unternehmen einen effektiveren Verkauf an Kunden, führenden Medienunternehmen ein zuverlässigeres Streaming, eine bessere Monetarisierung von Content sowie jeder Organisation eine effizientere Kommunikation mit Teammitgliedern. Mit zwei Technology Engineering Emmy® Awards für Innovation, branchenführender Betriebszeit und unübertroffener Skalierbarkeit setzen wir immer wieder neue Maßstäbe, was die Möglichkeiten von Video betrifft. Folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn und Facebook. Besuchen Sie www.brightcove.com.

