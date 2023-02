Die integrierte Lösung ermöglicht eine schnellere Bereitstellung von ortsfesten Funkzugängen (Fixed Wireless Access, FWA) und privaten 5G-Anwendungsfällen

Radisys Corporation, ein weltweit führender Anbieter offener Telekommunikationslösungen, meldete heute das Erreichen von Datenraten von mehr als 2 Gbit/s mit der zu 3GPP Release-16 konformen Lösung Connect RAN FR2 Standalone (SA) RAN auf der Plattform Qualcomm FSM100 5G RAN von Qualcomm Technologies, Inc. Die 5G-SA-FR2-Lösung von Radisys unterstützt fortschrittliche mmWave-Funktionen wie Beamforming und Trägeraggregation und ermöglicht Lösungen mit hoher Kapazität für die Marktsegmente FWA, Private 5G und Industrie. Mit den FSM100-Basisbandfunktionen und den fortschrittlichen Funktionen der mmWave-Funktechnologie von Qualcomm bietet die FR2-SA-RAN-Software von Radisys eine Lösung mit 400 MHz Bandbreite, hohem Datendurchsatz und geringem Platzbedarf, die verbesserte mobile Breitbanddienste in FWA- und privaten 5G-Implementierungen ermöglicht.

Die Connect-RAN-FR2-SA-5G-Lösung von Radisys mit ihrem reichhaltigen Funktionsumfang, ihrer uneingeschränkten Interoperabilität und ihrem umfassenden Support für die Verwaltbarkeit ermöglicht es den Kunden, kleine Zellen in verschiedenen vertikalen Bereichen zu geringeren Betriebs- und Kapitalkosten und mit einer kürzeren Markteinführungszeit einzusetzen. Die 5G-FR1-Lösung von Radisys unterstützt den SA- und NSA-Parallelbetrieb unterstützt und ist auch in den Qualcomm-Plattformen FSM100 und FSM200 integriert.

Radisys behauptet durch die Erweiterung seines marktführenden FR2-NSA-Angebots um FR2-SA-Funktionen seine Führungsposition bei mmWave-RAN-Lösungen auf Qualcomm FSM100.

Die FR2-SA-Lösung ist kompakt, beinhaltet CU- und DU-Software auf einer einzigen 16-Kern-NPU und nutzt die On-Chip-Beschleuniger zur Bereitstellung einer leistungsoptimierten mmWave-Lösung mit hohem Datendurchsatz. Diese Lösung unterstützt 128 bis 256 Teilnehmer und vier 100-MHz-Träger, die es auf einen aggregierten TCP/UDP-Spitzendurchsatz von 2,2 Gbit/s bringen, und ist in das FSM100-Basisband und den mmWave-Funk QTM 2T2R von Qualcomm integriert.

Diese Lösung wurde umfassend mit zahlreichen kommerziellen Kundenendgeräten (CPEs) getestet. Diese basieren auf verschiedenen Modems, die in den weit verbreiteten FR2-Frequenzbändern n257, n258 und n261 betrieben werden.

Die Lösung bietet ein umfassendes FCAPS, das über eine auf den Protokollen TR-069 bzw. TR-196 basierende Schnittstelle verwaltbar ist und auf NETCONF ORAN O1 erweitert werden kann. Dies ermöglicht eine einfache Integration sowohl mit bestehenden ACS-Management-Systemen als auch mit neuen Management-Systemen auf Basis von ORAN O1.

Die FR2-SA-Lösung unterstützt Beamforming, Network Slicing, Quality of Service (QoS) sowie robuste Kryptografie und sorgt für niedrige Latenzzeiten in privaten 5G- und industriellen Anwendungsfällen.

Diese Lösung wird weiterentwickelt und künftig auch höhere Kapazitäten und Datenraten durch Trägeraggregation über 10 Träger mit einer Gesamtbandbreite von 1000 MHz auf Qualcomm FSM200 unterstützen.

Gerardo Giaretta, Vice President, Product Management, bei Qualcomm Technologies, Inc.: "Unsere langjährige strategische Zusammenarbeit mit Radisys hat eine kapazitätsstarken und leistungsoptimierten Kleinzellenlösung hervorgebracht, bei der unsere weit verbreitete FSM100-5G-RAN-Plattform von Qualcomm in Verbindung mit der Connect-5G-RAN-Software von Radisys zum Einsatz kommt. Diese Lösung eignet sich für ortsfeste Funk-Breitbandnetze und eine wachsende Zahl von privaten 5G-Anwendungsfällen. Wir freuen uns auch darauf, diese Kooperation in naher Zukunft auszuweiten, indem wir unsere neuesten Qualcomm-FSM200-Plattformen nutzen, um die erreichte Dynamik fortzusetzen und noch höhere Leistungen zu erreichen."

Munish Chhabra, SVP und General Manager, Software and Services, bei Radisys: "Radisys arbeitet schon lange mit Qualcomm Technologies zusammen und steht weiterhin an der Spitze bei der Entwicklung innovativer mmWave-Lösungen, die skalierte mobile Breitband-Implementierungen im weltweit reichlich vorhandenen FR2-Spektrum ermöglichen. Mit der Verfügbarkeit von hoher Kapazität und hohem Datendurchsatz unter Einsatz der 5G-SA-FR2-RAN-Lösung von Radisys auf den FSM-5G-RAN-Plattformen von Qualcomm mit hochentwickelten Funktionen können unsere Kunden differenzierte 5G-Dienste auf den Märkten für ortsfeste Mobilfunkzugänge sowie für private 5G- und Industrieunternehmen anbieten."

