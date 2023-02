Ab sofort werden Bewerbungen für B2B-Partner auf der ganzen Welt entgegengenommen, die ab 30 Dosen kaufen möchten.

KURA ONE wählt mit großer Sorgfalt Sake von Marken preisgekrönter Sake-Brauereien in Japan und Übersee aus und verpackt sie in kompakte und einfach zu handhabende Aluminiumdosen mit einem Fassungsvermögen von 180 ml/196 g. Die Qualität des Sake bleibt dabei erhalten. Seit dem 31. Januar kann der erste Sake-Abonnementdienst der Welt, der Sake zusammen mit Geschichten über den Genuss von Sake direkt an Kunden in über 100 Ländern liefert, online bestellt werden. Nachdem der Service in verschiedenen Medien vorgestellt wurde, hat er in Japan viel Aufmerksamkeit erregt.

Sake breweries from different regions also participated in the press conference. (Photo: Business Wire)

Die "KURA ONE Sales Commemorative Special Edition", die aus einem kompletten Set aller 21 Marken besteht und von Januar bis Juni 2023 ausgeliefert wird, und die Assortment Box mit speziellen Sake-Behältern, die japanische Handwerkskunst zeigen, erfreuen sich großer Beliebtheit.

Auch der Markenfilm von KURA ONE "KURA ONE TRIP.", der Sake-Brauereien und ihre Regionen vorstellt, ist jetzt online. Ab dem 28. Februar (Di.) nimmt KURA ONE Bewerbungen aus aller Welt für B2B-Partner (Restaurants, Sake-Einzelhändler usw.) entgegen, die bereits ab einer Menge von 30 Dosen Bestellungen aufgeben können.

Video der Pressekonferenz in Tokio (englische Version): https://www.youtube.com/watch?v=aTTeue_Y2Ig

KURA ONE TRIP.: https://sake.japanpage.jp/en/pages/kuraone_movies

[Sechs neue Kollektionen, die jetzt in 100 Länder auf der ganzen Welt verschickt werden!]

"KURA ONE STORY. Subscription": Jeden Monat werden 3-4 Dosen mit Marken aus nationalen und internationalen preisgekrönten Sake-Brauereien geliefert.

Preis: 3.600 Yen (ohne Steuern) pro Monat, begrenzt auf die ersten 2.000 Slots "KURA ONE Sales Commemorative Special Edition": ein spezielles Komplettset mit 21 Dosen, das Marken von preisgekrönten Sake-Brauereien aus Japan und Übersee enthält. Preis: 23.000 Yen (ohne Steuern) und limitiert auf die ersten 500 Sets. "KURA ONE Glass Sake Cup Box": enthält 4 Arten von Sake-Gläsern von Kimoto Glassware, die in berühmten Restaurants zum Einsatz kommen, und 2 Dosen KURA ONE. Preis: 16.800 Yen (ohne Steuern) und limitiert auf die ersten 100 Sets. "KURA ONE Traditional Craft Sake Cup Box": enthält 3 Arten von traditionellen handgefertigten Sake-Gefäßen wie Keramik (Shigaraki) und Porzellan (Kutani) und 2 Dosen KURA ONE. Preis: 7.600 Yen (ohne Steuern) und limitiert auf die ersten 100 Sets. "KURA ONE Temperature Sensitive Sake Cups Box": enthält 2 mysteriöse Sake-Gefäße, bei denen sich die Farbe der Kirschblüte je nach Temperatur des Sake ändert, und 2 Dosen KURA ONE. Preis: 5.400 Yen (ohne Steuern) und limitiert auf die ersten 100 Sets. "KURA ONE Gacha Box": eine Probierbox für den Anfang. Sie erhalten 2 Dosen KURA ONE zum Probieren. Preis: 1.700 Yen (ohne Steuern)

Versandkosten und Steuern nicht inbegriffen.

Klicken Sie hier, um zu bestellen (auf der offiziellen Website):

Englisch: https://sake.japanpage.jp/en/pages/kuraone

Französisch: https://sake.japanpage.jp/fr/pages/kuraone

Traditionelles Chinesisch: https://sake.japanpage.jp/zh-tw/pages/kuraone

Vereinfachtes Chinesisch: https://sake.japanpage.jp/zh-cn/pages/kuraone

Japanisch: https://sake.japanpage.jp/pages/kuraone

[Es werden jetzt Bewerbungen für B2B-Partner weltweit angenommen]

Wir sind auf der Suche nach B2B-Vertriebspartnern, um neue Sake-Trinkszenen zu schaffen, die zum Lebensstil der Verbraucher in verschiedenen Teilen der Welt passen.

Für KURA ONE sind die Zielkunden und die Vertriebsmethode von großer Bedeutung. Wir werden mit jedem Unternehmen Gespräche führen, um auf Basis des Angebotsinhalts und des Enthusiasmus für das Projekt zu entscheiden, anstatt nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" vorzugehen. Dies ist kein exklusives Angebot für ein Unternehmen in einem Land. Wir haben bereits begonnen, Geschäftsverhandlungen mit Restaurants und Sake-Händlern in Asien, Europa und den Vereinigten Staaten zu führen.

Überblick über B2B-Vertriebspartnerschaften Transaktionsdetails Vorteile Wie Sie sich bewerben können (5 Sprachen): https://sake.japanpage.jp/en/pages/kuraone_btob

