Mauritius Telecom, der größte ISP auf Mauritius, der Mobilfunk- und Hochgeschwindigkeits-Breitbanddienste anbietet, gab heute seine Absicht bekannt, eine auf künstlicher Intelligenz basierende innovative Technologie einzuführen, um die Sichtbarkeit zu verbessern und seine Wi-Fi-Verbindungen für Privatkunden durch eine Partnerschaft mit Aprecomm zu optimieren. Diese KI-Technologie wird Mauritius Telecom dabei helfen, eine proaktive Netzwerkintelligenz einzuführen, um die Kundenerfahrung zu verbessern und die Zeit für die Lösung von Kundenproblemen in ihrem Breitbandnetz, das mehr als 300.000 Haushalte umfasst, drastisch zu reduzieren.

Zu dieser Entwicklung sagte Kapil Reesaul, CEO von Mauritius Telecom"Mauritius Telecom ist ein Vorreiter bei der kontinuierlichen Investition in Technologie, um Innovationen voranzutreiben und seinen Kunden den besten Service zu bieten. Die Partnerschaft mit Aprecomm wird uns in unseren Bemühungen unterstützen, unseren Breitbandkunden ein optimales Erlebnis mit schneller und proaktiver Lösung möglicher Probleme zu bieten."

Pramod Gummaraj, CEO, Aprecomm, sagte: "Wir freuen uns, mit Mauritius Telecom zusammenzuarbeiten und modernste Technologie in ihr Netz zu implementieren, um die Reaktionszeiten für Support-Tickets um die Hälfte zu verkürzen und ihren Kunden ein deutlich besseres Erlebnis zu bieten. Die Netzinnovation mit Schwerpunkt auf dem Kundenerlebnis könnte in den kommenden Monaten flächendeckend eingeführt werden."

Die messbaren Verbesserungen, die die Integration zwischen Mauritius Telecom und Aprecomm bietet, führen auch zu niedrigeren Wartungskosten und einer höheren Kundenzufriedenheit bei einem der am schnellsten wachsenden ISPs des Landes.

"Mit der herstellerunabhängigen Technologie von Aprecomm wird Mauritius Telecom in der Lage sein, die Netzelemente über eine einheitliche Schnittstelle zu verwalten und zu überwachen, um ihren Kunden ein sicheres Internet-Erlebnis zu bieten", so Guharajan Sivakumar, CTO, Aprecomm.

"Network Automation wird es uns ermöglichen, unseren Endkunden die bestmögliche Erfahrung zu bieten. Messbare Kundenerfahrungen und proaktive Maßnahmen zu deren Verbesserung werden Teil dieser Partnerschaft sein, da die Aprecomm-Technologie auf die Netzwerkautomatisierung ausgerichtet ist", sagte Hr. Yagianath Rosunee, CTO von Mauritius Telecom.

Über Mauritius Telecom

Mauritius Telecom ist der führende Anbieter einer breiten Palette von IKT-Diensten und -Lösungen für Privat- und Geschäftskunden auf Mauritius, darunter Festnetz-, Mobilfunk-, Breitband-, Fernseh-, Mobilfunkgeld- und IKT-Dienste. Mauritius Telecom hat eine zentrale Rolle bei der sozioökonomischen Entwicklung von Mauritius gespielt und den Weg für das Wachstum der IKT-Branche geebnet, die zu einem wichtigen Pfeiler der mauritischen Wirtschaft geworden ist. Mauritius Telecom hat ambitionierte Initiativen ergriffen, um das Leben der Menschen in Mauritius zu verändern. So hat das Unternehmen inselweit Glasfaserkabel verlegt, um ultraschnelle Breitbandverbindungen für alle bereitzustellen, die Zahlungslandschaft mit einer mobilen Geldbörse revolutioniert und 2021 die ersten 5G-Erlebniszonen und das erste 1-Gbit/s-Glasfaser-Internetangebot für Haushalte in Mauritius eingeführt. Im Jahr 2022 erreichte der Mobilfunkdienst von Mauritius Telecom, my.t mobile, den Meilenstein von einer Million Kunden.

Hauptsitz: Port Louis, Mauritius

Website: https://www.telecom.mu, https://www.myt.mu/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/mauritius-telecom/

Facebook: https://www.facebook.com/mauritiustelecom

Über Aprecomm

Aprecomm ist ein innovatives Unternehmen mit einem Network Intelligence Software Stack, das die Kundenerfahrung versteht. Aprecomm bietet Cloud-basierte automatisierte Lösungen zur Verbesserung der Leistung von kabelgebundenen und Wi-Fi-Netzwerken. Die patentierte Technologie von Aprecomm hilft bei der automatischen und proaktiven Behebung von Wi-Fi-Problemen. Auf diese Weise können ISPs und Unternehmen diese sofort beheben und die Ausfallzeiten drastisch minimieren. Die Lösungen von Aprecomm helfen Unternehmen, ISPs und TSPs, ihre Geschäftsstandards durch höhere Zuverlässigkeit, geringere Kosten und einen schnellen ROI zu verbessern.

Hauptsitz: Bangalore, Indien

Website: https://aprecomm.ai

LinkedIn: https://in.linkedin.com/company/aprecomm

Facebook: https://www.facebook.com/aprecomm/

Twitter: https://twitter.com/aprecomm_ai

