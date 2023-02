Die Zusammenarbeit wird es Wejo ermöglichen, vernetzte Fahrzeugdatendienste für teilnehmende Mercedes-Benz Flottenfahrzeuge in der EU anzubieten

Unternehmen für Flottenmanagement und Anbieter von Telematikdiensten können die Daten direkt von eingebetteter OEM-Hardware nutzen

Wejo Group Limited (NASDAQ: WEJO), ein weltweit führendes Unternehmen für Smart Mobility for Good Cloud- und Softwarelösungen für vernetzte, elektrische und autonome Fahrzeugdaten, gab heute eine erweiterte Zusammenarbeit mit der Mercedes-Benz Connectivity Services GmbH bekannt. Die Zusammenarbeit wird Wejo in die Lage versetzen, personalisierte vernetzte Fahrzeugdatendienste für teilnehmende Cloud-vernetzte Flottenfahrzeuge in der EU anzubieten. Die Daten, die Wejo erhält, werden von teilnehmenden Mercedes-Benz Flottenfahrzeugen gewonnen und über die ADEPT-Plattform von Wejo verarbeitet. Mit diesen Daten können Unternehmen, die Flottenmanagementdienste (FMS) anbieten, und Anbieter von Telematikdiensten (TSP) die Daten direkt von der eingebetteten OEM-Hardware nutzen, um Flottendienste ohne Nachrüstungshardware zu unterstützen.

Die Zusammenarbeit und Integration von Wejo mit Mercedes-Benz Connectivity Services ist ein wichtiger Meilenstein für den Eintritt von Wejo in den Markt für Flottenmanagement, der bis 2024 auf 38 Milliarden Dollar geschätzt wird. Wejo ist einzigartig positioniert, um FMS-Unternehmen und TSPs, deren Kunden in erster Linie über gemischte OEM-Flotten verfügen, Multi-OEM-Flottendaten aus einer einzigen Quelle zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus gewährt die Bereitstellung direkter OEM-Daten ohne Nachrüsthardware Zugang zu umfangreicheren Datensätzen und reduziert die Ausfallzeiten der Flotte, da die Installation von Hardware und die Notwendigkeit des SIM-Managements entfällt.

"Mit Mercedes-Benz Connectivity Services können wir FTSPs und FMS-Unternehmen mehr datengestützte, verbesserte Einblicke in das Flottenmanagement ihrer Flottenkunden anbieten und dazu beitragen, die Sicherheit zu verbessern und die Effizienz im Straßenverkehr zu steigern", sagte Benoit Joly, Chief Commercial Officer bei Wejo. "Gemeinsam wollen wir unseren Kunden helfen, Flottendaten in ihre Kerngeschäftsprozesse zu integrieren und daraus verwertbare Erkenntnisse für verbesserte Unternehmensergebnisse zu gewinnen."

Die Wejo-Daten der teilnehmenden Mercedes-Benz Flottenfahrzeuge können Fuhrparkdienstleistern und FMS-Unternehmen die Informationen liefern, die sie für ihren Betrieb benötigen, einschließlich geografischer Standorte, Kraftstoffdaten, Kilometer- und Geschwindigkeitsmessungen sowie Reifendruck. Wejo verfügt über Zugang zu Informationen über das Fahrerverhalten, einschließlich der erforderlichen Daten zur Förderung einer sicheren Fahrweise. Mercedes-Benz Flottendaten werden nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Anweisung von Mercedes-Benz-Kunden weitergegeben, die einer solchen Weitergabe in Übereinstimmung mit den Datenschutzverordnungen ausdrücklich zugestimmt haben. Darüber hinaus bietet Wejo ADEPT die höchsten Standards für den Schutz von Verbraucherdaten.

"Unsere Kunden wollen die genauesten und direktesten Flottendaten an einem Ort mit Einblicken zur Verbesserung der Sicherheit und Effizienz ihrer Operationen", sagt Samuel Vals, Leiter der internationalen Partnerschaften bei Optimum. "Wir freuen uns über die Zusammenarbeit zwischen Mercedes-Benz Connectivity Services und Wejo, um direkte und verwertbare OEM-Informationen aus Mercedes-Benz Fahrzeugen anzubieten und freuen uns auf weitere Integrationen von Wejo."

Durch die Nutzung der Fahrerleistung können die Kunden von Wejo Möglichkeiten zur Verbesserung und Schulung identifizieren. Dies gibt den Fuhrparkbesitzern die Gewissheit, dass sie die Daten zum Wohle ihrer Flotten und Fahrer nutzen und gleichzeitig ihre Investitionen schützen und die Belastung durch Haftungsansprüche reduzieren.

Über Wejo

Die Wejo Group Limited ist ein weltweit führendes Unternehmen für Cloud- und Software-Analysen für vernetzte, elektrische und autonome Mobilität. Wir revolutionieren die Art und Weise, wie wir leben, arbeiten und reisen, indem wir historische und Echtzeit-Fahrzeugdaten transformieren und interpretieren. Das Unternehmen ermöglicht intelligentere Mobilität, indem es Billionen von Datenpunkten von 20,8 Millionen Fahrzeugen, von denen 13,9 Millionen auf der Plattform aktiv waren und Daten nahezu in Echtzeit übermittelten, und über 94,6 Milliarden Fahrten weltweit (Stand: 31. Dezember 2022), über verschiedene Marken, Fabrikate und Modelle hinweg organisiert und diese Datenströme dann in großem Umfang standardisiert und erweitert. Wejo geht Partnerschaften mit ethischen, gleichgesinnten Unternehmen und Organisationen ein, um diese Daten in Erkenntnisse umzuwandeln, die einen Mehrwert für die Verbraucher schaffen. Mit den umfassendsten und vertrauenswürdigsten Daten, Informationen und Erkenntnissen erstellt Wejo eine intelligentere, sicherere und nachhaltigere Welt für alle. Wejo wurde 2014 gegründet und verfügt über Büros in Manchester, Großbritannien, und in Regionen, in denen Wejo weltweit Geschäfte tätigt. Für weitere Informationen besuchen Sie www.wejo.com oder verbinden Sie sich mit uns auf LinkedIn, Twitter und Instagram

