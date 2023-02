Diligent Partner Program bietet Zugang zu umfassendem Portfolio von GRC- und ESG-Lösungen, um Partnern Gelegenheit zu bieten, organisatorische Daten zu vernetzen, um somit Unternehmen zu unterstützen, fundierte Entscheidungen zu treffen

Diligent, der weltweit führenden Anbieter von SaaS-Lösungen für die Bereiche GRC (Governance, Risiko, Compliance) und ESG, gab heute aufgrund der wachsenden Nachfrage von Organisationen nach verbundenen Erkenntnissen neue Partnerschaften bekannt. Das Diligent Partner Program versetzt die Partner in die Lage, Mehrwert für ihre Kunden zu schaffen, um ihnen die Möglichkeit zu bieten, durch das Angebot einer einzelnen Quelle all ihren Governance-, Risiko- und Compliance- (GRC) Anforderungen sowie Anforderungen aus dem Bereich Umwelt (Environmental), Soziales (Social) und Governance (ESG) gerecht zu werden, um neue Einnahmequellen zu erschließen.

"Wir sind hocherfreut, großartige Partner aus dem Beratungs-, Nachhaltigkeits-, IT- und rechtlichen Bereich begrüßen zu können", so Ricardo Moreno, Senior Vice President von Worldwide Partnerships bei Diligent. "Die heutigen Organisationen werden mit stetig wachsenden neuen Herausforderungen konfrontiert, während sie gleichzeitig Leistung und Zweck in Einklang bringen müssen. Die Führungskräfte benötigen die richtigen Daten und Erkenntnisse, um bessere Entscheidungen noch schneller treffen zu können. Wir sind äußerst erfreut, unseren Partnern den Zugang zu unserem gesamten Portfolio von Lösungen mit allen Ressourcen, Investitionen und Investitionsanreizen bieten zu können, um dieser Nachfrage nach verbundenen Erkenntnissen gerecht zu werden."

Zu den ausgewählten Organisationen, mit denen Diligent in jüngster Vergangenheit Partnerschaften begründete, gehören:

Best in Governance Best in Governance Inc. (BIG) bietet maßgeschneiderte, moderne und nachhaltige Corporate Governance- und ESG-Beratungsdienstleistungen. Mithilfe der Partnerschaft können Kunden nun den Zugang zu Beratungsdienstleistungen erhalten, um ihre Corporate Governance-Rahmen und ESG-Strategien zu optimieren, im Gegensatz zu der Suite an umfassenden Governance- und ESG-Lösungen, die Diligent bietet, um die modernen und nachhaltigen Governance-Strategien zu verbessern und zu vereinfachen.

Board Excellence Board Excellence ist ein führendes Beratungsunternehmen mit Sitz in Irland und im Vereinigten Königreich, das die Vorstände befähigt, sich in den Bereichen Governance, Effektivität und Leistung auszeichnen zu können. Kunden von Board Excellence und Diligent können nun die kombinierte Leistung von Lösungen für die Zusammenarbeit von Board und Führungskräften sowie von Beratungsdiensten nutzen, um den zunehmend komplexen Unternehmenslandschaften stets voraus zu sein.

Brave Consultancy Brave Within LLP. ist ein führendes Beratungsunternehmen im Vereinigten Königreich, das Serviceleistungen für die gesamte Reise im Bereich Governance, Risiko, Kontrolle, Sicherstellung und gesetzliche Auflagen bietet. Die Organisationen können nun die stabile Suite an GRC-Lösungen und führenden Beratungsdiensten von Brave Consultancy nutzen, um bessere Entscheidungen noch schneller treffen zu können.

Clarity AI Clarity AI ist eine führende nachhaltige Technologieplattform. Mithilfe der Partnerschaft, der ESG-Daten und der Bewertungen von Clarity AI kann nun die Ausstattung mit den Lösungen für die Zusammenarbeit von Board und Führungskräften von Diligent sowohl für öffentliche als auch private Unternehmen erfolgen, um Erkenntnisse über ihre ESG-Profile und Bewertungen stets im Rahmen der weltweit führenden Board-Lösung zu erlangen.

CYLK CYLK Technologing ist auf dem Cybersicherheitsmarkt in Brasilien mit innovativen Lösungen vertreten, um die Agilität aufrechtzuerhalten und sich an die Spitze setzen zu können. Mithilfe der Partnerschaft werden die Kunden von CYLK nun den Zugang zu Diligent als bevorzugten Anbieter von GRC-Lösungen erhalten, um sowohl von führenden Cybersicherheitsberatungsdiensten als auch den intelligenten Risiko- und Strategielösungen profitieren zu können.

PwC Canada PwC Canada ist ein professionelles Beratungsunternehmen, das seinen Schwerpunkt auf Audit und Sicherstellung, Steuer, Geschäftsabschlüsse und Beratungsdienste legt, die unter anderem auf Lösungen für Cybersicherheit, GRC und finanzielle Transformation ausgerichtet sind. Mithilfe der Partnerschaft von PwC Canada mit Diligent können die Kunden nun die führenden GRC-Lösungen von Diligent nutzen, um Risiken abzuschwächen und den Risiken stets voraus zu ein, um Resilienz entwickeln zu können.

Software Consulting Americas Software Consulting Americas ist ein führendes Beratungsunternehmen, das in Lateinamerika verwurzelt ist und für den privaten und öffentlichen Sektor spezielle Softwarelösungen und Dienstleistungen bietet. Im Anschluss an eine 15-jährige Partnerschaft in Peru erweitert Software Consulting nun seine Partnerschaft mit Diligent, um seine führenden Audit- und GRC-Lösungen auch seinen Kunden in den Vereinigten Staaten und Kanada zur Verfügung stellen zu können.

TheMediaGroup TheMediaGroup ist ein führendes Beratungsunternehmen in Brasilien, das Organisationen mit Stakeholder Engagement, der Maßnahmenplanung und der Ausrichtung auf ESG-Probleme mithilfe der Finanzstrategie unterstützt. Durch die Partnerschaft erhalten die Kunden von The Media Group den Zugang zu Diligent als einen bevorzugten Softwareanbieter, um sie zu unterstützen, ihre ESG-Transformationsziele zu verwirklichen.

Vervantis Vervantis Inc. ist ein Energie-, Nachhaltigkeits- und Betriebskostenabrechnungs-Managementspezialst, der Beratungsdienste, Softwaredienstleistungen und Know-how für große und mittelständische Unternehmen in ganz Nordamerika bietet. Mithilfe der Partnerschaft werden die Kunden von Vervantis von den führenden ESG- und Risiko- und Compliance-Lösungen von Dilgent und zusätzlich von der klassenbesten Energie- und Umweltmanagement-Software für Versorgungsunternehmen von Vervantis profitieren.

"Die heutigen Organisationen müssen die Herausforderungen in den sich rasch verändernden Geschäftsumfeldern erfolgreich bewältigen. Bei PwC Canada setzen wir uns leidenschaftlich dafür ein, unterschiedliche Perspektiven und Fähigkeiten in Einklang zu bringen, um unsere Kunden zu unterstützen, ihre Wertschöpfungskette auf die aktuellen Herausforderungen auszurichten, die Wertschöpfung zu erhöhen und einen Mehrwert zu schaffen", so Kishan Dial, Partner, Risk Assurance Services bei PwC Canada. "Die führenden SaaS-Lösungen von Diligent werden die Organisationen in die Lage versetzen, ihre ESG-, Governance-, Risiko- und Compliance-Ziele zu verwirklichen und Resilienz zu entwickeln."

"Vervantis ist äußerst erfreut über die Partnerschaft mit Diligent, die unseren Kunden seine führende ESG-Berichterstattungs- und Compliance-Software zur Verfügung stellt", so Dan Moat, President von Vervantis. "Diligent ist mit unserer Suite an Energie- und Bettriebskostenabrechnungsvalidierungs-Lösungen perfekt ausgestattet, um Organisationen eine einfache Lösung für eine zunehmend komplexe Compliance-Umgebung bieten zu können." Energie- und Umweltmanagement-Software für Versorgungsunternehmen

Über Diligent

Diligent ist der weltweit führende Anbieter im Bereich moderner Governance. Das Unternehmen bietet SaaS-Lösungen für die Bereiche Governance, Risiko, Compliance und ESG (Environment, Social, Governance Umwelt, Soziales, Unternehmensführung). Mehr als eine Million Nutzer und 700.000 Vorstandsmitglieder profitieren von einem ganzheitlichen Überblick rund um die Themen Governance, Risiko und Compliance in ihren Unternehmen. So verfügen sie über die nötigen Erkenntnisse, um schneller bessere Entscheidungen treffen zu können ganz gleich, wie groß die Herausforderungen sind. Weitere Informationen finden Sie unter diligent.com.

